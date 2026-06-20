هل يلعب ضد غانا؟ توني يسجل هاتريك في ودية إنجلترا

نظم المدرب توماس توخيل مباراة ودية مغلقة في معسكر «سووب سوكر فيليدج» بعد أقل من 24 ساعة من فوز إنجلترا 4-2 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وأتاحت هذه المباراة، التي تألفت من شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، لـ13 لاعباً من أعضاء الفريق لم يحظوا بفرصة المشاركة في المباريات، التكيف مع الحرارة الشديدة في أمريكا الشمالية.

كما سجل مورجان روجرز وأولي واتكينز هدفين في مرمى الفريق المنافس من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وأضاف توني ثلاثة أهداف، في حين بقي اللاعبون الأساسيون في فندق الفريق للخضوع لجلسات استشفاء.