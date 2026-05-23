هل يعود ريال مدريد؟ بايرن ميونخ يقرر التخلص من ديفيس بسبب راتبه

وفقًا لمجلة *kicker*، يُعتبر ألفونسو ديفيز «مرشحًا محتملاً للبيع»، دفع راتبه الضخم ومشاكله الأخيرة مع الإصابات إدارة النادي في «سابينر شتراسه» إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار فيه.

 ويضيف التقرير أن مسؤولي النادي «يفكرون حاليًا» في السماح للاعب الكندي بالرحيل بعد مرور 18 شهرًا فقط على توقيعه على تمديد عقده عقب صراع مع ريال مدريد وقتها الذي كان يستهدف ضم الظهير الأيسر.

  • ماذا حدث؟

    ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه المهمة سهلة. فبعد تمديد عقده في فبراير، لا يزال ديفيس مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025. ويستمر عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حتى عام 2030.

    ووفقًا لتقارير إعلامية متسقة، يتقاضى ديفيس راتبًا سنويًا يقل قليلاً عن 15 مليون يورو، مما يضعه ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في النادي. وبالنظر إلى هذا الراتب ومشاكله الحالية المتعلقة بالإصابة، يعترف مسؤولو النادي بأن العثور على مشترٍ للاعب الدولي الكندي سيكون "صعبًا إلى مستحيل".

    يخشى ألفونسو ديفيس أن يغيب عن كأس العالم

    منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ربيع عام 2025، يعاني ديفيس من صعوبة في الحفاظ على لياقته البدنية. فقد أبعدته الإصابات العضلية المتكررة عن الملاعب، وستؤدي مشكلة أخرى في الفخذ إلى استبعاده من نهائي كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي سيُقام مساء السبت ضد فريق في إف بي شتوتجارت في برلين. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم الذي ستستضيفه كندا هذا الصيف، وهو قرار يعود إلى الفريق الطبي في بايرن ميونيخ.

    وقد أثر افتقاره إلى اللياقة البدنية في المباريات حتماً على مستواه، ومع ذلك، أشركه المدرب فينسنت كومباني في التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان قبل بضعة أسابيع. وعلى الرغم من قلة مشاركاته، صمد ديفيس أمام نجمي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وديزير دو، رغم أنه تسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل بلمسة يد غير محظوظة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريقه.

    منذ انضمامه إلى بطل ألمانيا القياسي في يناير 2019، تطور ديفيز من جناح أيسر مبتدئ إلى أحد أفضل الظهيرين الأيسرين في العالم، وحصد سبعة ألقاب في الدوري الألماني وميدالية الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • إحصائيات أداء ألفونسو ديفيس مع بايرن ميونيخ هذا الموسم

    عدد المبارياتالمباريات التي لعبها لمدة 90 دقيقةالأهدافتمريرات حاسمةالبطاقات الصفراء
    232151
