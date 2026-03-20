هل يعود ذلك أيضًا إلى رحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي؟ يبدو أن نيكو شلوتربيك يميل إلى البقاء مع بوروسيا دورتموند

وإذا نجح بوروسيا دورتموند في تمديد عقده الذي يستمر حتى عام 2027، فسيظل النادي يمتلك لاعبًا قياديًا لا منازع له، وشخصية يُقتدى بها، ومُرشدًا يمكن للمواهب الشابة مثل لوكا ريجاني أن تتطور تحت إشرافه. علاوة على ذلك، سيصبح اللاعب الأيسر البالغ من العمر 26 عامًا من بين اللاعبين الأعلى أجراً.

ويجري الحديث عن مضاعفة راتبه السنوي الحالي، الذي يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو، على الأقل. والرقم الذي يتم ذكره مرارًا وتكرارًا هو 14 مليون يورو. علاوة على ذلك، قد يحصل قائد الدفاع على بند خروج يمنحه، اعتبارًا من صيف 2027، إمكانية مغادرة النادي مقابل 60 مليون يورو - بشرط أن يمدد عقده أولاً.

في الأشهر الماضية، ارتبط اسم شلوتربيك بالعديد من الأندية الكبرى، لكن لم يُعرف أي شيء عن مفاوضات محددة في هذا الصدد. ومن بين الأندية التي قيل إنها أبدت اهتمامًا به، بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وليفربول.