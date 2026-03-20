وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، أضفت جولة مفاوضات أخرى جرت يوم الاثنين الماضي بين مستشار شلوتربيك، بيورن إتزل، ومسؤولي نادي بوروسيا دورتموند بقيادة سيباستيان كيل ولارس ريكن، زخمًا جديدًا إلى هذه المفاوضات.
هل يعود ذلك أيضًا إلى رحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي؟ يبدو أن نيكو شلوتربيك يميل إلى البقاء مع بوروسيا دورتموند
ورغم أنه لم يتم التوصل إلى أي تقدم ملموس في هذا الصدد، إلا أن اللاعب الذي خاض 23 مباراة مع المنتخب الألماني أصبح يميل الآن إلى تجديد عقده.
وتتمثل الأسباب في ذلك، من ناحية، في أن نادي بوروسيا دورتموند قد نجح في إرسال إشارة مهمة من خلال تمديد عقد فيليكس نيميشا. كما أن شلوتربيك قد أحاط علماً بارتياح بأن رحيل جوليان براندت ونيكلاس سولي أو ساليه أوزكان قد أدى أخيراً إلى إحداث تغيير جذري، وأن اللعب على الأجنحة سيؤدي دوراً أكبر في المستقبل.
بوروسيا دورتموند: شلوتربيك أصبح اللاعب الأعلى أجراً - مع بند إنهاء العقد؟
وإذا نجح بوروسيا دورتموند في تمديد عقده الذي يستمر حتى عام 2027، فسيظل النادي يمتلك لاعبًا قياديًا لا منازع له، وشخصية يُقتدى بها، ومُرشدًا يمكن للمواهب الشابة مثل لوكا ريجاني أن تتطور تحت إشرافه. علاوة على ذلك، سيصبح اللاعب الأيسر البالغ من العمر 26 عامًا من بين اللاعبين الأعلى أجراً.
ويجري الحديث عن مضاعفة راتبه السنوي الحالي، الذي يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو، على الأقل. والرقم الذي يتم ذكره مرارًا وتكرارًا هو 14 مليون يورو. علاوة على ذلك، قد يحصل قائد الدفاع على بند خروج يمنحه، اعتبارًا من صيف 2027، إمكانية مغادرة النادي مقابل 60 مليون يورو - بشرط أن يمدد عقده أولاً.
في الأشهر الماضية، ارتبط اسم شلوتربيك بالعديد من الأندية الكبرى، لكن لم يُعرف أي شيء عن مفاوضات محددة في هذا الصدد. ومن بين الأندية التي قيل إنها أبدت اهتمامًا به، بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وليفربول.
بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد المباراة 21 مارس، الساعة 18:30 بوروسيا دورتموند - هامبورغ (الدوري الألماني) 4 أبريل، الساعة 18:30 ف.ب. شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني) 11 أبريل، الساعة 15:30 BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني) 18 أبريل، الساعة 15:30 TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)