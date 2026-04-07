Getty Images Sport
ترجمه
هل يعود داروين نونيز إلى أوروبا؟ أندية كبرى في الدوري الإيطالي تتواصل مع مهاجم ليفربول السابق مع اقتراب انتهاء مغامرته في السعودية بعد موسم واحد
يوفنتوس يجري اتصالات أولية للتعاقد مع مهاجم
وفقًا لـ"سكاي سبورت"، أجرى يوفنتوس استفسارًا أوليًا بشأن نونيز في إطار التخطيط لاستراتيجياته في سوق الانتقالات الصيفية. وقد تواصل العملاق الإيطالي مع نادي الهلال لجمع معلومات حول إمكانية التعاقد مع اللاعب. وكان المهاجم قد انتقل إلى السعودية قادمًا من ليفربول في الصيف الماضي فقط في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، ويستمر عقده الحالي حتى يونيو 2028. وقبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق المفاوضات، يقوم "البيانكونيري" بتقييم التكاليف بعناية. يعتمد الانتقال المحتمل بشكل كبير على تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
- Getty Images Sport
استبعاده من تشكيلة الفريق المحلي بقرار من المدرب
على الرغم من قيمته المالية الباهظة، عاش اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مسيرة متقلبة في الخليج. فقد شارك بانتظام خلال النصف الأول من الموسم، حيث لعب 16 مباراة في الدوري وسجل ستة أهداف. وفي جميع المسابقات، خاض 24 مباراة، وسجل تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. ومع ذلك، أدى قرار فني اتخذه إنزاجي خلال فترة التوقف الشتوي إلى استبعاده المفاجئ من قائمة النادي المسجلة التي تضم ثمانية لاعبين أجانب. وهذا أدى فعلياً إلى إبعاده عن المشاركة في المباريات المحلية لبقية العام.
آمال «كونتيننتال» وحملتها الآسيوية
ورغم أنه لا يزال غير مؤهل تمامًا للمشاركة في مباريات الدوري المحلي، إلا أن لاعب بنفيكا السابق مؤهل للعب في المباريات القارية. وقد خاض ست مباريات مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا. سيكون التحدي التالي له عندما يواجه النادي فريق السد القطري في دور الـ16 يوم 13 أبريل. قد تكون هذه البطولة بمثابة وداعه الأخير قبل العودة بشكل دائم إلى أوروبا، ليثبت أنه لا يزال يتمتع بقدرة تهديفية فائقة أمام المرمى.
- AFP
ماذا ينتظر نونيز بعد ذلك؟
تعد الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لمسار مسيرة اللاعب المهنية. ويعتمد تقديم عرض رسمي بشكل كامل على ترتيب يوفنتوس في الدوري المحلي. ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن كومو في سباق محتدم على المراكز الأربعة الأولى مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم.