هل يشير تراجع أداء تشيلسي بعد رحيل إنزو ماريسكا إلى أنه هو الرجل المناسب لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي؟

أشاد ثمانية لاعبين من تشيلسي على الفور بماريسكا عند مغادرته النادي، بينما تحدث بيدرو نيتو عن دهشته من قرار الاستغناء عن المدرب في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس".

وقال الجناح البرتغالي: "وعندما سمعت الخبر، لأكون صادقاً، فوجئت قليلاً في البداية، لأن المدرب قدم أداءً رائعاً معنا". "لقد قدم موسمًا لا يُصدق العام الماضي، وكان يقدم موسمًا جيدًا هذا العام. وعلى الصعيد الشخصي، كان رائعًا أيضًا".

ليس من غير المعتاد أن يتصرف اللاعبون بلطف تجاه المدربين عند رحيلهم، لكن هذه المشاعر عادة ما تتلاشى بمجرد تولي المدرب الجديد المسؤولية. ومع ذلك، مع بدء موسم تشيلسي في الانهيار تحت قيادة ليام روزينيور، بعد خروجهم المهين من دوري أبطال أوروبا وتركهم يكافحون من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتمكنوا من العودة إلى المسابقة الأوروبية الأبرز، بدأ العديد من اللاعبين يتوقون إلى الأيام التي كان ماريسكا فيها على رأس الفريق.

وتصدر إنزو فرنانديز هذه الأصوات بعد الهزيمة المخيبة للآمال 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، والتي حسمت النتيجة الإجمالية 8-2، حيث قال لمحطة TUDN المكسيكية: "أنا أيضًا لا أفهم [رحيل ماريسكا]. من الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا لأننا كنا نتمتع بهوية. كان يضع لنا نظامًا، حتى وإن كان ذلك جيدًا وسيئًا في بعض الأحيان.

"لكنه كان دائمًا يتمتع بهوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب، ومن الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا، خاصة في منتصف الموسم. إنه يقطع كل ما كنت تبنيه".