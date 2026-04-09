هل يشير تراجع أداء تشيلسي بعد رحيل إنزو ماريسكا إلى أنه هو الرجل المناسب لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي؟

بينما كان إنزو ماريسكا يطل على المحيط من حوض السباحة اللامتناهي الخاص به، لا بد أنه شعر بالامتنان لعدم توليه تدريب تشيلسي بعد الآن. فمن الهزائم على يد نيوكاسل وإيفرتون وباريس سان جيرمان، وصولاً إلى الجدل الذي تراوح بين موضوع «احترام الكرة» وتلميحات مارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز القوية بأنهما مستعدان للرحيل، يبدو ملعب ستامفورد بريدج وكأنه ساحة معركة مقارنةً بالعطلة الهادئة التي قضاها ماريسكا مؤخراً في جزر المالديف.

لكن مدربي كرة القدم من النخبة لا يهدأون طويلاً، وقد أوضح الإيطالي في منشورهالمبهج على إنستغرام أنه لن يقضي وقته مسترخياً على الشاطئ مع عائلته إلى الأبد. فقد كان هذا «وقتاً لإعادة شحن الطاقة» استعداداً للمهمة الصعبة التالية. ويبدو أن هذه المهمة ستكون على الأرجح مع مانشستر سيتي، المنافس القادم لتشيلسي، وهو النادي الذي بنى فيه سمعته كمدرب.

كان اهتمام ماريسكا بخلافة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد والاجتماعات التي عقدها مع سيتي، حسبما ورد، عاملاً كبيراً في رحيله المفاجئ عن تشيلسي في يوم رأس السنة الجديدة، على الرغم من وجود أسباب أخرى لانهيار علاقته مع إدارة النادي، بما في ذلك التراجع الحاد في النتائج وخلافه مع الفريق الطبي.

من بعيد، بدا ماريسكا كشخصية عصبية تود معظم الأندية الابتعاد عنها. لكن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت ترسم صورة إيجابية عنه وجعلت ماريسكا يبدو كمرشح مناسب لخلافة جوارديولا عندما يتنحى الكتالوني، ربما في نهاية هذا الموسم.

    "تسبب لنا في ألم شديد"

    أشاد ثمانية لاعبين من تشيلسي على الفور بماريسكا عند مغادرته النادي، بينما تحدث بيدرو نيتو عن دهشته من قرار الاستغناء عن المدرب في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس".

    وقال الجناح البرتغالي: "وعندما سمعت الخبر، لأكون صادقاً، فوجئت قليلاً في البداية، لأن المدرب قدم أداءً رائعاً معنا". "لقد قدم موسمًا لا يُصدق العام الماضي، وكان يقدم موسمًا جيدًا هذا العام. وعلى الصعيد الشخصي، كان رائعًا أيضًا".

    ليس من غير المعتاد أن يتصرف اللاعبون بلطف تجاه المدربين عند رحيلهم، لكن هذه المشاعر عادة ما تتلاشى بمجرد تولي المدرب الجديد المسؤولية. ومع ذلك، مع بدء موسم تشيلسي في الانهيار تحت قيادة ليام روزينيور، بعد خروجهم المهين من دوري أبطال أوروبا وتركهم يكافحون من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتمكنوا من العودة إلى المسابقة الأوروبية الأبرز، بدأ العديد من اللاعبين يتوقون إلى الأيام التي كان ماريسكا فيها على رأس الفريق.

    وتصدر إنزو فرنانديز هذه الأصوات بعد الهزيمة المخيبة للآمال 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، والتي حسمت النتيجة الإجمالية 8-2، حيث قال لمحطة TUDN المكسيكية: "أنا أيضًا لا أفهم [رحيل ماريسكا]. من الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا لأننا كنا نتمتع بهوية. كان يضع لنا نظامًا، حتى وإن كان ذلك جيدًا وسيئًا في بعض الأحيان.

    "لكنه كان دائمًا يتمتع بهوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب، ومن الواضح أن رحيله أضر بنا كثيرًا، خاصة في منتصف الموسم. إنه يقطع كل ما كنت تبنيه".

    "الموت من أجله"

    ثم جاء دور مارك كوكوريلا، الذي وصف ماريسكا بأنه «الأهم» بين المدربين الستة الذين عمل معهم في تشيلسي (بما في ذلك توماس توخيل، وغراهام بوتر، وفرانك لامبارد، وموريسيو بوكيتينو).

    "كنا نعرف ما يريده ماريسكا منا. الفوز بلقب مثل كأس العالم للأندية يساعد أيضًا، ويقوي الروابط، وتكوّن علاقات رائعة أثناء الاحتفالات"، قال الظهير لـ The Athletic. "عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للقتال من أجل الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار".

    تم تفسير كلمات فرنانديز على وجه الخصوص على أنها إهانة لروزينيور، بينما تحدث كوكوريلا مباشرة عن المدرب الإنجليزي.

    "يحب أن يكون قريبًا منا وأفكاره الكروية جيدة، لكننا لا نملك الوقت لتطبيقها. في هذا السياق، من الطبيعي ألا تنجح خططك أحيانًا، ومن ثم نمر بأوقات صعبة"، قال. "مع وجود إنزو ماريسكا على رأس الفريق، كنا أكثر استقرارًا، لأننا عملنا معًا لمدة 18 شهرًا".

    قال مالو غوستو أيضًا إنه معجب بروسينور - "يريد أن يشاركنا شغفه بكرة القدم وأشعر أنني أريد اللعب تحت قيادته" - ومع ذلك لم يستطع إنكار أن التغيير كان مزعزعًا للغاية، واصفًا إياه بأنه "معقد بعض الشيء" و"تغيير كبير".

    وأضاف غوستو: "الكثير منا شباب، لكننا نمتلك الجودة اللازمة للتعامل مع هذا الأمر. علينا فقط أن نثق في العملية ونبذل قصارى جهدنا لوضع تشيلسي في المكانة التي يستحقها".

    "المكان الذي يستحقه تشيلسي"

    ربما بدت كلمات غوستو مألوفة لمشجعي «البلوز»، حيث وردت أيضًا في بيان ماريسكا عند رحيله: «أغادر وأنا أشعر بالسلام الداخلي لكوني تركت ناديًا مرموقًا مثل تشيلسي في المكانة التي يستحقها».

    كان من الصعب المجادلة في تقييم ماريسكا لـ 18 شهراً قضاها في ستامفورد بريدج. احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-23 والسادس في موسم 2023-24، في حين أنه رفع الفريق إلى المركز الرابع في موسمه الأول وفاز بدوري المؤتمرات بينما كان يشرك في الغالب فريقاً من اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يقود الفريق إلى فوز مذهل بكأس العالم للأندية، بعد أن سحق بطل أوروبا باريس سان جيرمان 3-0 في النهائي.

    لم تكن فترة عمله مثالية على الإطلاق، حيث كانت الهزائم المتتالية أمام فولهام وإيبسويتش تاون والهزائم المتتالية أمام برايتون مؤلمة بشكل خاص. لم يقدّر المشجعون دائمًا أسلوب كرة القدم القائم على الاستحواذ الذي قدمه لهم، وقاموا أحيانًا بصيحات الاستهجان ضد الفريق. لكن كان هناك العديد من النقاط المضيئة بخلاف الفوز بالبطولات، وعندما سحق تشيلسي برشلونة في نوفمبر خلال سلسلة من تسع انتصارات في 11 مباراة، بدا أنه في طريقه إلى تحقيق إنجاز مميز.

    خطر التعرض

    لم يحقق الفريق سوى فوزين فقط في المباريات التسع التالية، مما أدى إلى تدهور الأجواء؛ وبالإضافة إلى تعليقات ماريسكا الغريبة بشأن نقص الدعم عقب الفوز على إيفرتون في ديسمبر، والتقارير المسربة عن لقاءاته مع نادي مانشستر سيتي، غادر المدرب بالتراضي مع النادي في أول يوم من عام 2026.

    تفوق روزينيور بشكل طفيف على ماريسكا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصد 1.7 نقطة في المباراة الواحدة من أصل 10 مباريات، مقابل 1.6 نقطة للإيطالي من أصل 20 مباراة، مع تسجيل 0.1 هدف إضافي في المباراة الواحدة. في الواقع، كان تشيلسي سيحتل المركز الرابع في الترتيب لو بدأ الموسم عندما تولى روزينيور المسؤولية بدلاً من المركز السادس. شجعت هذه الإحصائيات المدرب الحالي على القول بأن "علينا أن ننسى الضجة" بعد الهزيمة 3-0 أمام إيفرتون في آخر مباراة للبلوز في الدوري.

    وصل تشيلسي أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الطريقة التي استسلم بها أمام باريس سان جيرمان، حيث استقبل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ16 الأخيرة في بارك دي برانس بعد أن ارتكب فيليب يورجنسن خطأً فادحًا بعد أن تم اختياره بدلاً من الحارس الأساسي روبرت سانشيز، كشفت عن ضعف روزينيور. كما أن تعليقاته التي سخر منها الكثيرون في وسائل الإعلام، والتي وُصفت بأنها "لغة لينكدإن"، والوضع المثير للسخرية الذي أحاط باجتماع الفريق قبل المباراة ضد نيوكاسل، لم تؤدِ إلا إلى تفاقم الأمور.

    إلى جانب بيب

    لا عجب أن اللاعبين يعبرون عن حزنهم لفقدان مدرب كان يُنظر إليه على أنه قد فرض بعض النظام. وليس من المستغرب أن يُنظر إلى ماريسكا على أنه شخصية ذات سلطة، نظراً لأنه عمل جنباً إلى جنب مع جوارديولا خلال الموسم الذي حقق فيه مانشستر سيتي الثلاثية، كما درب فريق التطوير النخبة (تحت 23 عاماً) بالنادي، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2 برفقة نجمي تشيلسي المستقبليين كول بالمر وليام ديلاب.

    كما قاد ماريسكا فريق ليستر سيتي للعودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الوحيد مع النادي الذي دخل في حالة من التدهور المستمر منذ رحيله. في الواقع، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يتوق إلى الاستقرار الذي جلبه ماريسكا هو مانشستر سيتي.

    لكن الفائز بكأس كاراباو قد يكون على وشك الانطلاق في رحلة خاصة به نحو المجهول إذا أنهى جوارديولا عهده الذي استمر لعقد من الزمن في نهاية هذا الموسم.


    نقطة انطلاق جيدة

    لم يصدر غوارديولا أي تصريح رسمي بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أنه لا يزال أمامه عام واحد في عقده. لكن حقيقة أن ماريسكا التقى بمسؤولي «سيتي» في مناسبتين، إلى جانب مقاومته الرغبة في تولي منصب آخر منذ مغادرته «تشيلسي»، لا تزيد إلا من الغموض المحيط بمنصب «سيتي».

    يعد العثور على خليفة لغوارديولا مهمة أصعب بالنسبة لمانشستر سيتي مما واجهه ليفربول في عام 2024 عندما غادر يورغن كلوب أنفيلد، وسيبذل النادي قصارى جهده لتجنب الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه مانشستر يونايتد عندما تقاعد السير أليكس فيرجسون - المدرب الوحيد الذي فاز بعدد من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من غوارديولا.

    لكن تعيين مدرب وقف جنباً إلى جنب مع غوارديولا خلال أفضل موسم له على الإطلاق، ويريد أن يلعب فريقه بنفس الأسلوب، وحقق نجاحات كبيرة بمفرده، هو نقطة انطلاق جيدة جداً. يجب على ماريسكا أن يستمتع بأقصى حد بإطلالة البحر هذه بينما يستطيع ذلك، قبل أن يغوص مجدداً في جنون إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الرائع.

تشيلسي
مان سيتي