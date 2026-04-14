هل يسعى نادي شتوتغارت مرة أخرى للتعاقد معه؟ يبدو أن ريال مدريد يرغب في بيع المهاجم

من المؤكد أن غارسيا، الذي لا يعتبر لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد بسبب المنافسة الشديدة في خط الهجوم، لكنه يحصل مع ذلك على وقت لعب منتظم، لديه سوق. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، الدوري الألماني.

في الشتاء الماضي، كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر المرشح المفضل لفريق VfB شتوتغارت، ويقال إن محادثات قد جرت بالفعل مع النادي الشفاني. لم يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية، لكن قيل آنذاك إن اهتمام VfB به لم ينتهِ بعد. كما تم ربط اسم إينتراخت فرانكفورت بغارسيا في الآونة الأخيرة.

في الوقت الحالي، يحقق شتوتغارت نتائج جيدة مع موهبة أخرى من ريال مدريد. فقد انتقل تشيما أندريس من مدريد إلى شتوتغارت الصيف الماضي، وقد أظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أداءً مقنعًا، لا سيما في النصف الأول من الموسم. حاليًا، يتنقل تشيما، الذي يمتلك ريال مدريد خيار إعادة شرائه، بين التشكيلة الأساسية ودور البديل في فريق شتوتغارت.