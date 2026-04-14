وفقًا لموقع "The Athletic"، فإن "الملكيين" يرغبون في بيع غارسيا هذا الصيف في حال تلقيهم عرضًا مناسبًا. وكما هو الحال مع بعض المواهب الأخرى من أكاديمية النادي، يُقال إنه سيتم تضمين بند إعادة الشراء في أي صفقة انتقال محتملة، إن أمكن ذلك.
هل يسعى نادي شتوتغارت مرة أخرى للتعاقد معه؟ يبدو أن ريال مدريد يرغب في بيع المهاجم
من المؤكد أن غارسيا، الذي لا يعتبر لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد بسبب المنافسة الشديدة في خط الهجوم، لكنه يحصل مع ذلك على وقت لعب منتظم، لديه سوق. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، الدوري الألماني.
في الشتاء الماضي، كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر المرشح المفضل لفريق VfB شتوتغارت، ويقال إن محادثات قد جرت بالفعل مع النادي الشفاني. لم يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية، لكن قيل آنذاك إن اهتمام VfB به لم ينتهِ بعد. كما تم ربط اسم إينتراخت فرانكفورت بغارسيا في الآونة الأخيرة.
في الوقت الحالي، يحقق شتوتغارت نتائج جيدة مع موهبة أخرى من ريال مدريد. فقد انتقل تشيما أندريس من مدريد إلى شتوتغارت الصيف الماضي، وقد أظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أداءً مقنعًا، لا سيما في النصف الأول من الموسم. حاليًا، يتنقل تشيما، الذي يمتلك ريال مدريد خيار إعادة شرائه، بين التشكيلة الأساسية ودور البديل في فريق شتوتغارت.
الانتقال إلى الدوري الألماني؟ كان غونزالو غارسيا قد وقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد في أغسطس الماضي
في الوقت الحالي، قد يكون بيعه مفاجئًا، حيث كان ريال مدريد قد جدد عقد غارسيا في أغسطس من العام الماضي حتى عام 2030. ومع ذلك، يبدو أن النادي المدريدي يفكر الآن في ضم النجم البرازيلي الصاعد إندريك لشغل هذا المكان في التشكيلة على المدى المتوسط والطويل.
وكان ريال مدريد قد دفع 47.5 مليون يورو إلى بالميراس في عام 2024 مقابل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، ولكن بسبب قلة وقت اللعب، تم إعارة إندريك في بداية العام إلى أولمبيك ليون حتى نهاية الموسم. وقد قدم أداءً مقنعًا مع الفريق الفرنسي حتى الآن، حيث سجل ستة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في 16 مباراة مع ليون.
كان غونزالو غارسيا نجم ريال مدريد الصاعد في كأس العالم للأندية
أما غارسيا، فهو من خريجي أكاديمية ريال مدريد، وقد أثبت جدارته للعب في مستويات أعلى بفضل أدائه القوي في الموسم الماضي مع الفريق الرديف (25 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الثالث). وفي بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، برز لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا كنجم صاعد، حيث انضم إلى التشكيلة الأساسية بسبب المشاكل الصحية التي عانى منها كيليان مبابي. وفي ست مباريات خاضها في البطولة، سجل غارسيا أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ومن بينها هدف الفوز 1-0 في دور الـ16 ضد يوفنتوس تورينو.
خلال هذا الموسم، تمكن غارسيا من الانضمام إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد في بعض المباريات، لكنه خاض معظم مبارياته الـ33 حتى الآن كلاعب بديل. كان أبرز إنجازاته هو تسجيله ثلاثية في الفوز 5-1 على بيتيس إشبيلية في أوائل يناير، وسجل غارسيا حتى الآن ستة أهداف في موسم 2025/26.
غونزالو غارسيا: إحصائياته هذا الموسم
المباريات 33 أهداف 6 تمريرات حاسمة 2