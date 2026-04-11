الارتباك حول إدراج نادي بايرن ميونيخ في بند الخروج من عقد نيكو شلوتربيك: تقرير مثير يكشف تفاصيل المفاوضات الشاقة مع نادي بوروسيا دورتموند

فالأمر لم يُحسم تمامًا في الواقع، بل تم تأجيله. ووفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، نجح شلوتربيك في تضمين وثيقة عمله الجديدة «ثغرة» كبيرة. وهذا يسمح له بمغادرة بوروسيا دورتموند للانضمام إلى نادٍ كبير حتى بعد كأس العالم، بفضل بند إنهاء العقد الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

ولم يتضح بعد أي الأندية الكبرى تدخل في نطاق اختيار شلوتربيك. لكن من المتوقع أن يكون من بينها، إلى جانب ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد. وكانت صحيفة "بيلد" قد أدرجت في البداية نادي بايرن ميونيخ ضمن قائمة الأندية التي تنطبق عليها بند الخروج الخاص بشلوتربيك. لكن بعد ذلك بوقت قصير، كتبت الصحيفة الشعبية أن البند لا يشمل صراحةً نادي بايرن ميونيخ كجهة محتملة، بل يقتصر على الأندية العملاقة الدولية فقط. ويهدف ذلك إلى وضع عائق كبير أمام انتقال شلوتربيك المحتمل إلى أكبر منافس لـ BVB في الدوري الألماني.

وعند سؤال DAZN عما إذا كانت هناك بند خروج بشكل أساسي، رفض المدير الرياضي الجديد لدورتموند أولي بوك الإدلاء بأي تصريح بعد ظهر يوم السبت. "لن يكون هناك بند من هذا القبيل"، أكد، مشيرًا إلى أن بوروسيا دورتموند لن تعلق على محتويات العقود.

في غضون ذلك، أصبح شلوتربيك اللاعب الأعلى أجراً في بوروسيا دورتموند. ووفقًا لمجلة "كيكر"، يبلغ راتبه السنوي الجديد عشرة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت. ويخلف شلوتيربيك نيكلاس زول، الذي سيغادر دورتموند في الصيف دون مقابل. كما يُعتبر شلوتيربيك، في حال بقائه لفترة طويلة، مرشحًا لارتداء شارة القيادة التي يرتديها حاليًا إمري كان. وقد مدد بوروسيا عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة عام آخر على الرغم من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.