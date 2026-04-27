هل يخسره ميسي؟.. ريال مدريد يتواصل مع سكالوني لخلافة أربيلوا!
البحث عن مدرب جالاكتيكو جديد
يجد ريال مدريد نفسه في فترة من التقلبات وانعدام اليقين. فمع تأخر الفريق بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني، وتلاشي آماله تقريباً في المنافسة هذا الموسم، تتزايد الضغوط بشكل كبير على المدرب أربيلوا. ولطالما نُظر إلى فترته في مقعد القيادة كتدبير مؤقت، بينما تبحث إدارة النادي بنشاط الآن عن خليفة من الطراز الرفيع.
وقد ارتبطت بالفعل عدة أسماء لامعة بالمنصب الشاغر في سانتياجو برنابيو؛ إذ ظهرت أسماء مثل سيسك فابريجاس، ويورجن كلوب، وحتى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، ضمن القائمة المختصرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز. إلا أن الاسم الأخير الذي طفا على السطح ربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام، نظراً لارتباطه الوثيق بأسطورة الغريم الأزلي لريال مدريد.
ريال مدريد يتواصل مع سكالوني
وفقاً لإذاعة "إل بارتيدازو دي كوبي" الإسبانية، أجرى ريال مدريد اتصالاً رسمياً مع سكالوني. وقد ارتفعت أسهم المدرب البالغ من العمر 47 عاماً بشكل صاروخي منذ قيادته الأرجنتين لتحقيق المجد في كوبا أمريكا وكأس العالم، ليثبت نفسه كواحد من أفضل العقول التكتيكية على الساحة الدولية.
ومما لا شك فيه أن قدرته على إدارة الشخصيات البارزة، وعلى رأسهم أيقونة برشلونة ميسي، قد لفتت أنظار إدارة مدريد. وستمثل هذه الخطوة المحتملة تحولاً جذرياً لسكالوني، الذي أمضى السنوات الماضية في بناء حقبة هيمنة مع "الألبيسيليستي".
وبالنسبة لمدريد، فإن التعاقد مع مدرب بهذا السجل الحافل سيُعد رسالة قوية ومؤشراً على نوايا النادي، حتى وإن كان الجدول الزمني لوصوله المحتمل يبدو معقداً بسبب التزاماته الدولية الحالية.
مستقبل سكالوني بعد كأس العالم 2026
يرتبط سكالوني حالياً بعقد مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى نهاية كأس العالم 2026. وعلى الرغم من التكهنات المتزايدة حول اهتمام الأندية الأوروبية به، حافظ المدرب على مهنيته المعهودة وتركيزه الكامل على مهامه الحالية مع المنتخب الوطني.
وفي معرض حديثه عن مستقبله في مؤتمر صحفي عُقد في مارس الماضي، تكتم المدرب الأرجنتيني على أي أخبار تتعلق برحيله المحتمل، قائلاً: "أفكر فقط فيما هو قادم؛ لم أكن يوماً ممن ينظرون إلى المستقبل البعيد جداً. لا أعتقد أن هذا مناسب لأنه يشتت الانتباه عن الواقع الحالي". وأضاف: "لدي أفضل علاقة ممكنة مع الرئيس، وإذا اضطررت للجلوس والتحدث، سأفعل ذلك دون أي مشكلة".
مستقبل غامض لأربيلوا
التكهنات التي تربط سكالوني بريال مدريد لا تزيد إلا من إضعاف موقف أربيلوا داخل النادي. فقد واجه المدافع السابق، الذي تولى المسؤولية في فترة حرجة، صعوبات بالغة في تقليص الفجوة مع فريق برشلونة.
ومع تبقي خمس مباريات فقط في الدوري وانتهاء سباق اللقب فعلياً، بدأت الصحافة الإسبانية بالفعل في تشريح موسم ريال مدريد وتحليله. وإذا استمرت الشائعات التي تربط النادي بسكالوني وغيره من المدربين البارزين في التزايد، فإن رحيل أربيلوا يبدو أمراً حتمياً.