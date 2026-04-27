Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Argentina Training Session and Press ConferenceGetty Images Sport
Donny Afroni و معتز الجمال

هل يخسره ميسي؟.. ريال مدريد يتواصل مع سكالوني لخلافة أربيلوا!

ليونيل سكالوني
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ألفارو أربيلوا
الأرجنتين
ليونيل ميسي

قد يكون ليونيل ميسي على وشك خسارة مُعلمه ومرشده التاريخي في المنتخب الأرجنتيني، حيث أفادت تقارير بأن ريال مدريد قد تواصل مع ليونيل سكالوني لبحث إمكانية خلافته لألفارو أربيلوا. ويُعد المدرب الفائز بكأس العالم أبرز المرشحين لتولي المهمة في "سانتياجو برنابيو" في حال قرر النادي الملكي فك ارتباطه بأربيلوا.

  • البحث عن مدرب جالاكتيكو جديد

    يجد ريال مدريد نفسه في فترة من التقلبات وانعدام اليقين. فمع تأخر الفريق بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني، وتلاشي آماله تقريباً في المنافسة هذا الموسم، تتزايد الضغوط بشكل كبير على المدرب أربيلوا. ولطالما نُظر إلى فترته في مقعد القيادة كتدبير مؤقت، بينما تبحث إدارة النادي بنشاط الآن عن خليفة من الطراز الرفيع.

    وقد ارتبطت بالفعل عدة أسماء لامعة بالمنصب الشاغر في سانتياجو برنابيو؛ إذ ظهرت أسماء مثل سيسك فابريجاس، ويورجن كلوب، وحتى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، ضمن القائمة المختصرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز. إلا أن الاسم الأخير الذي طفا على السطح ربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام، نظراً لارتباطه الوثيق بأسطورة الغريم الأزلي لريال مدريد.

    • إعلان
  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    ريال مدريد يتواصل مع سكالوني

    وفقاً لإذاعة "إل بارتيدازو دي كوبي" الإسبانية، أجرى ريال مدريد اتصالاً رسمياً مع سكالوني. وقد ارتفعت أسهم المدرب البالغ من العمر 47 عاماً بشكل صاروخي منذ قيادته الأرجنتين لتحقيق المجد في كوبا أمريكا وكأس العالم، ليثبت نفسه كواحد من أفضل العقول التكتيكية على الساحة الدولية.

    ومما لا شك فيه أن قدرته على إدارة الشخصيات البارزة، وعلى رأسهم أيقونة برشلونة ميسي، قد لفتت أنظار إدارة مدريد. وستمثل هذه الخطوة المحتملة تحولاً جذرياً لسكالوني، الذي أمضى السنوات الماضية في بناء حقبة هيمنة مع "الألبيسيليستي".

    وبالنسبة لمدريد، فإن التعاقد مع مدرب بهذا السجل الحافل سيُعد رسالة قوية ومؤشراً على نوايا النادي، حتى وإن كان الجدول الزمني لوصوله المحتمل يبدو معقداً بسبب التزاماته الدولية الحالية.

  • مستقبل سكالوني بعد كأس العالم 2026

    يرتبط سكالوني حالياً بعقد مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى نهاية كأس العالم 2026. وعلى الرغم من التكهنات المتزايدة حول اهتمام الأندية الأوروبية به، حافظ المدرب على مهنيته المعهودة وتركيزه الكامل على مهامه الحالية مع المنتخب الوطني.

    وفي معرض حديثه عن مستقبله في مؤتمر صحفي عُقد في مارس الماضي، تكتم المدرب الأرجنتيني على أي أخبار تتعلق برحيله المحتمل، قائلاً: "أفكر فقط فيما هو قادم؛ لم أكن يوماً ممن ينظرون إلى المستقبل البعيد جداً. لا أعتقد أن هذا مناسب لأنه يشتت الانتباه عن الواقع الحالي". وأضاف: "لدي أفضل علاقة ممكنة مع الرئيس، وإذا اضطررت للجلوس والتحدث، سأفعل ذلك دون أي مشكلة".

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مستقبل غامض لأربيلوا

    التكهنات التي تربط سكالوني بريال مدريد لا تزيد إلا من إضعاف موقف أربيلوا داخل النادي. فقد واجه المدافع السابق، الذي تولى المسؤولية في فترة حرجة، صعوبات بالغة في تقليص الفجوة مع فريق برشلونة.

    ومع تبقي خمس مباريات فقط في الدوري وانتهاء سباق اللقب فعلياً، بدأت الصحافة الإسبانية بالفعل في تشريح موسم ريال مدريد وتحليله. وإذا استمرت الشائعات التي تربط النادي بسكالوني وغيره من المدربين البارزين في التزايد، فإن رحيل أربيلوا يبدو أمراً حتمياً.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد