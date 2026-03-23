أثار سعيد الملا ضجة كبيرة من خلال منشور مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مباشرة بعد الإعلان الرسمي لنادي 1. FC كولونيا عن فسخ عقده مع المدرب لوكاس كواسنيوك.
هل هناك فرحة بفصل لوكاس كواسنيوك؟ سعيد الملا يثير ضجة في نادي 1. FC كولونيا
في الساعة 19:08، أعلن نادي مدينة الكاتدرائية عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعفاء كواسنيوك من مهامه. وبعد دقيقتين، نشر «إل مالا» مقطع فيديو على قنواته يظهر فيه وهو يحتفل بتسجيل هدف مع راغنار آشه.
وقد أعجب بعض زملائه في الفريق، ومن بينهم لوكا فالدشميت الذي استبعده كواسنيوك من التشكيلة في بداية العام، بالمنشور. بل إن دينيس حسينباسيتش، الذي لم يلعب دوراً يذكر تحت قيادة كواسنيوك مؤخراً، علق على المنشور قائلاً: "أحسنت يا صديقي!".
وفقًا لتقرير مجلة "سبورت بيلد"، كان مستشارو بعض النجوم قد التقوا عدة مرات خلال الأشهر الماضية بالمدير الرياضي توماس كيسلر للتحدث عن المشاكل بين أجزاء من الفريق وكواسنيوك. لكن كيسلر تمسك بمدربه، إلى أن قرر إنهاء التعاقد معه بعد حصول الفريق على نقطتين فقط من المباريات الثلاث الأخيرة وفوزين فقط منذ بداية العام.
- Getty
تصريحات مثيرة للجدل: هل استبعد المالا من تشكيلة المنتخب الألماني بسبب كواسنيوك؟
وقد تدهورت العلاقة بشكل ملحوظ على مدار الموسم، لا سيما بين «الملا» وكواسنيوك. ففي النصف الأول من الموسم، اكتفى كواسنيوك في كثير من الأحيان بإشراك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كبديل فقط، على الرغم من تأثيره الهجومي الكبير، الأمر الذي قوبل بعدم فهم من جانب جماهير الفريق. فقد قال كواسنيوك في يناير على سبيل المثال إنه "رفيق سعيد وليس معجبًا به"، موضحًا أن إل مالا "لم يصل بعد" إلى المستوى الذي يؤهله لخوض كل مباراة منذ البداية. ولذلك أراد أن يترك الشاب يحسم المباريات من على مقاعد البدلاء.
"لقد مررنا بأفضل مرحلة لنا هذا الموسم عندما ركزنا على بدء المباريات ضد الفرق بطريقة تمكننا من إنجاز المهام وإشراك لاعبين قادرين على القيام بالأعمال الشاقة، ثم في النهاية نضيف بعض الفنانين إلى الملعب ليحسموا المباريات لصالحنا. كان هذا هو التفكير"، قال كواسنيوك في مكان آخر عن "التخفيض" المشكوك فيه لـ"فنانه"، والذي أثر بشكل كبير على إل مالاس على مستوى المنتخب الوطني.
فقد اتبع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان رواية كواسنيوك وأشار إلى ذلك صراحةً في مقابلة أثارت الكثير من الجدل في مجلة "كيكر" - وما يميزه في رأيه عن لينارت كارل في نادي بايرن ميونيخ.
"هناك فرق كبير بين أن تكون في بايرن أو في كولونيا. عليه ببساطة أن يحصل على وقت لعب أكثر في كولونيا"، أوضح ناجلسمان: "وهذا التصريح ليس موجهاً إلى لوكاس كواسنيوك، لأنني تعرفت عليه كمدرب يراقب بدقة ما يحتاجه لاعبه، حتى في الدفاع. على سعيد أن يطمح لأن يكون لاعباً أساسياً في كولونيا وأن يلعب دائماً. لكنه يلعب 50 في المائة فقط، وهذا قليل جدًا. ولا يرجع ذلك إلى المدرب، كما يعتقد الكثيرون، بل يرجع إليه هو نفسه، ومدى ثباته في الدفاع".
- Getty Images
يُعتبر «الملا» في نفس مستوى «لينارت كارل» من حيث عدد الأهداف المسجلة — لكنه لم يشارك إلا في منتخب تحت 21 عامًا
وبالتالي، فاتت «المالا» فرصة الانضمام إلى التشكيلة النهائية للمنتخب الألماني قبل كأس العالم المقرر إقامتها هذا الصيف، على الرغم من أنه سجل نفس عدد النقاط (14) مقارنةً بكارل، الذي يستعد الآن لخوض أول مباراة له مع المنتخب الألماني، لكنه حقق ذلك في ست مباريات أقل. وبفضل أهداف «المالا» أيضًا، تمكن كواسنيوك — الذي تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير منذ بداية الموسم — من البقاء في منصبه لفترة أطول.
سجل "إل مالا" أهدافاً في كل من مباراة هامبورغ، وكذلك في الديربي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. ومع ذلك، لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز، مما أدى إلى استقالة كواسنيوك. وسيتولى مساعد المدرب رينيه فاغنر مهامه مؤقتاً، بهدف إنقاذ "إفزي" من الهبوط المباشر. بعد فترة توقف المباريات الدولية، سيواجه كولونيا فريق أينتراخت فرانكفورت.
في غضون ذلك، ستتعلق آمال منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً بـ"إل مالا"، الذي سيخوض مباراتين صعبتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ضد أيرلندا الشمالية واليونان. وقد يشهد هذا الموهبة الفذة تغييراً في مساره خلال الصيف. فقد تزايدت مؤخراً التقارير التي تشير إلى أن "إل مالا" سينتقل إلى برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سعيد الملا ولينارت كارل: بيانات الأداء والإحصائيات
اللاعبون المباريات الأهداف تمريرات حاسمة دقائق اللعب سعيد الملا 29 10 4 1,467 لينارت كارل 35 8 6 1.800