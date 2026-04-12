وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يبدو أن قرار أربيلوا بإعفاء الفريق من التدريبات يوم السبت، على الرغم من الأداء غير المرضي في المباراة المخيبة للآمال التي انتهت بالتعادل 1-1 مع جيرونا في اليوم السابق، لم يلق قبولًا على الإطلاق بين جماهير ريال مدريد، حيث كان الهدف من ذلك منح نجومه وقتًا مهمًا للاسترخاء.
هل هناك ضجة في ريال مدريد قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ؟ يبدو أن إجراءً اتخذه المدرب ألفارو أربيلوا يثير الغضب
وقد ودّع بعض المشجعين فينيسيوس جونيور وزملاءه بصيحات الاستهجان من ملعب البرنابيو بعد التعثر الأخير الذي تعرض له الفريق مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، اعتبر هذا الجزء من الجماهير أن يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق دليل آخر على انعدام الرغبة في بذل الجهد.
ومع ذلك، كان أربيلوا قد صرح بثقة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب التعادل مع جيرونا قائلاً: "الأربعاء ضد بايرن سيكون ليلتنا. سنبذل 200 في المائة من جهدنا." بعد الخسارة 1-2 في مباراة الذهاب على أرضهم يوم الثلاثاء الماضي، يحتاج "الملكيون" إلى بذل جهد جبار في مباراة الإياب في ميونيخ ليتمكنوا من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكد أربيلوا: "لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني". ويبدأ ريال مدريد الاستعداد للمباراة الثانية ضد بايرن ميونيخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.
ريال مدريد: هل ستنتهي الموسم دون طموحات للفوز باللقب؟
في حال الخروج من البطولة على يد بايرن ميونيخ، يواجه ريال مدريد خطر أن تنتهي الموسم دون طموحات كبيرة وأن يختتمه دون أي ألقاب. ففي كأس الملك، تعرض الفريق لخسارة مُحرجة في دور الـ16 أمام فريق ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، أما في الدوري الإسباني، فقد وصل الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى تسع نقاط كاملة منذ مساء السبت، بعد الفوز الساحق الذي حققه الكتالونيون في ديربي المدينة ضد إسبانيول.
أمام جيرونا، كان فيديريكو فالفيردي قد منح ريال مدريد التقدم في بداية الشوط الثاني، لكن توماس ليمار سرعان ما أدرك التعادل للضيوف. وفي الدقائق الأخيرة، أثار رفض ركلة جزاء لصالح مدريد ضجة كبيرة، بعد أن تعرض كيليان مبابي لعرقلة تستحق ركلة جزاء. وقال أربيلوا غاضباً بعد المباراة: "بالنسبة لي، هذه ركلة جزاء واضحة - هنا وعلى القمر أيضاً".
في الوقت نفسه، أعطى توني كروس، الذي كان في السابق ضمانة لنجاح "البلانكوس"، الأمل لريال مدريد قبل مباراة الإياب المرتقبة في ميونيخ. "في رأيي، يجب أن تصل إلى الدقيقة 70 تقريبًا وأنت تتمتع بفرصة للتأهل من وجهة نظر ريال مدريد. إذا وصلت إلى تلك المرحلة بنتيجة 0-0 أو 1-1 أو متقدمًا 1-0، فستكون قد استعدت ثقتك بنفسك. ريال مدريد سيظل دائمًا خطيرًا وسيُعتبر دائمًا خطيرًا، حتى من قبل بايرن ميونيخ على أرضه"، قال كروس في بودكاسته "Einfach mal Luppen".
المباريات القادمة لريال مدريد
التاريخ
المباراة
المسابقة
الأربعاء، 15 أبريل
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 21 أبريل
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
الجمعة، 24 أبريل
بيتيس إشبيلية ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني