هل هم رونالدو ورونالدينيو وروماريو الجدد؟ جواو بيدرو يقارن فينيسيوس جونيور ورافينيا وزملاءهم بالثلاثي البرازيلي الأسطوري، بينما يعترف نجم تشيلسي بشعوره بضغوط كأس العالم

أعرب المهاجم البرازيلي بيدرو عن ثقته في الجيل الحالي من المواهب البرازيلية، مشيرًا إلى وجود العديد من النجوم في الأندية الأوروبية الكبرى، مع إقراره بالضغط المتزايد على المنتخب الوطني لإنهاء انتظاره الطويل لتحقيق المجد في كأس العالم. لم تفز "السيليساو" بكأس العالم منذ عام 2002، عندما تغلبت تشكيلة تضم لاعبين من أمثال رونالدو الحائز على جائزة الحذاء الذهبي، ورونالدينيو، وريفالدو الذي كان ثاني أفضل هداف في البطولة، على ألمانيا في النهائي. لكن بيدرو يؤكد أن الفريق الحالي يضم نجومًا من نفس العيار.

وقال بيدرو لشبكة ESPN: "في الماضي كان لدينا رونالدو ورونالدينيو وروماريو، لكن إذا نظرت إلى كرة القدم اليوم، ستجد أن البرازيل لديها لاعبين من هذا العيار". "هناك فيني في ريال مدريد، ورافينيا في برشلونة، وأنا وإستيفاو في تشيلسي، وأندريه أيضًا. جميعهم يلعبون في أندية كبرى. ما يزعجنا هو أن البرازيل لم تفز بكأس العالم منذ وقت طويل. نحن أفضل منتخب في العالم، وعندما تمر فترة طويلة دون فوز، تتراكم الضغوط".



