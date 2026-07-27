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علي رفعت

هل مملت غياب كرة القدم؟ .. أين تذهب لمشاهدة فريقك المفضل في الصيف؟!

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متى ينتهي ملل الصيف دون مباريات كرة!

مر أسبوع كامل على إسدال الستار على نهائي كأس العالم 2026، أسبوع ساد فيه صمت كروي غير معتاد، ودخل فيه المشجعون في حالة من الفراغ الكروي والشغف المعلق بعد أكثر من شهر من الإثارة اليومية والمواجهات المونديالية المشتعلة، ولكن، هل انتهت كرة القدم حقًا بانتهاء المونديال؟

الإجابة القطعية هي لا، فبينما يقضي بعض النجوم فترة استراحة قصيرة، تعمل الأجهزة الإدارية والتكتيكية في كبرى الأندية العالمية والعربية على قدم وساق داخل المعسكرات الصيفية المغلقة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2026-2027. 

ولكي لا تشعر بالملل خلال هذه الفترة الانتقالية، جمعنا لك خريطة الوديات والمعسكرات الإعدادية لأكبر الأندية الأوروبية والعربية لتضبط ساعتك عليها حتى موعد انطلاق البطولات الرسمية.


  • العمالقة الأوروبيون: جولات عالمية وصدامات نارية

    الدوري الإنجليزي 

    تنطلق التحضيرات الصيفية لأندية البريمييرليج وسط جدول مزدحم باللقاءات القوية:

    • آرسنال: يخوض معسكرًا مكثفًا يستهله بمواجهة جيرونا الإسباني في 1 أغسطس، ثم ريال بيتيس في دبلن في 5 أغسطس، يليه صدام مرتقب أمام بوروسيا دورتموند في لندن في 9 أغسطس، واختبار ضد كومو الإيطالي في 12 أغسطس، قبل اللقاء الرسمي الأول في كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في 16 أغسطس.
    • مانشستر سيتي: يطوف القارة الآسيوية لمواجهة ميلان في هونج كونج في 1 أغسطس، ثم فريق نجوم الدوري الكوري في سول في 5 أغسطس، وأتلتيكو مدريد في 9 أغسطس.
    • مانشستر يونايتد: يلتقي أتلتيكو مدريد في ستوكهولم في 1 أغسطس، قبل أن يتوجه إلى جوتنبرج لمواجهة باريس سان جيرمان في 8 أغسطس، ثم ليدز يونايتد في 12 أغسطس  وميلان في 15 أغسطس.
    • ليفربول: يختبر جاهزيته أمام ليدز يونايتد في شيكاغو في 2 أغسطس، ثم موناكو الفرنسي على ملعب أنفيلد في 9 أغسطس، قبل مواجهة كومو الإيطالي في 16 أغسطس.

    الدوري الإسباني

    • ريال مدريد: يبدأ حقبة جديدة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في ولايته الثانية؛ حيث يواجه فيورنتينا الإيطالي في 1 أغسطس، ثم ديبورتيفو لاكورونيا في 12 أغسطس استعدادًا لانطلاقة الليجا.
    • برشلونة: تحت قيادة هانسي فليك، يلعب النادي الكتالوني أمام بيرمنجهام سيتي في 31 يوليو، وبريستون في 3 أغسطس، ونوتنجهام فورست وأودينيزي في 8 أغسطس، أما الحدث الأبرز، فهو استضافة النادي الأهلي المصري في 19 أغسطس على ملعب كامب نو في مباراة كأس جوان جامبر التاريخية.
    • الدوري الفرنسي (باريس سان جيرمان وموناكو)

    يدخل العملاق الباريسي جدولًا صيفيًا متصاعدًا لتجهيز عناصر الفريق للموسم الجديد:

    • باريس سان جيرمان: يبدأ مبارياته الودية بمواجهة ريال مايوركا الإسباني في إسبانيا في 5 أغسطس، قبل أن يتوجه إلى السويد لخوض قمة كروية منتظرة أمام مانشستر يونايتد في 8 أغسطس.
    • موناكو: يطير إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في 9 أغسطس.

    الدوري الألماني (بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند)

    • بايرن ميونخ: خاض الفريق أولى ودياته أمام فيهن فيسبادن في 25 يوليو، ثم يلتقي روتاخ إيجرن في 30 يوليو، قبل أن يطير لمواجهة جاجو الكوري في 4 أغسطس، ثم يستقبل أستون فيلا في 7 أغسطس، ويلعب أمام آر بي لايبزيج في 15 أغسطس، قبل افتتاحيته الرسمية في كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند في 22 أغسطس.
    • بوروسيا دورتموند: يلتقي سيريزو أوساكا الياباني في 29 يوليو، ثم إف سي طوكيو في 1 أغسطس، قبل العودة إلى أوروبا لمواجهة آرسنال الإنجليزي في لندن في 9 أغسطس، واختتام تحضيراته بمواجهة روما الإيطالي في 15 أغسطس.

    الدوري الإيطالي (ميلان، إنتر، يوفنتوس)

    • إنتر: يفتتح شهر أغسطس بمواجهة مانشستر سيتي في هونج كونج في 1 أغسطس، ثم يخوض ديربي الغضب المصغر ودياً أمام ميلان في 5 أغسطس، ثم يوفنتوس 8 أغسطس.
    • ميلان: يلتقي إنتر في 5 أغسطس، ثم يواجه تشيلسي الإنجليزي في 8 أغسطس، قبل أن يصطدم بمانشستر يونايتد في 15 أغسطس.
    • يوفنتوس: يفتتح البيانكونيري لقاءاته الصيفية بمواجهة نيس الفرنسي في 31 يوليو، ثم يلتقي تشيلسي الإنجليزي في 5 أغسطس، قبل أن يخوض ديربي إيطاليا الودي أمام إنتر ميلان في 8 أغسطس، ويلعب بعدها ضد باليرمو في 11 أغسطس، ثم اللقاء التقليدي أمام الفريق الرديف "يوفنتوس نكست جين" في 17 أغسطس.
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  • أندية دوري روشن السعودي: معسكرات أوروبية رفيعة المستوى


    ترسخ الأندية السعودية حضورها في القارة الأوروبية للتحضير لموسم قوي ينطلق في 13 أغسطس 2026.

    • الهلال: يقيم معسكره في النمسا وألمانيا تحت قيادة سيموني إنزاجي، حيث يواجه مولودية الجزائر في 29 يوليو، ثم الأهلي القطري في 3 أغسطس.
    • النصر: يقود أنجي بوستيكوجلو تحضيرات العالمي في لشبونة، حيث يلتقي ميريدا الإسباني في 28 يوليو، وإستريلا دا أمادورا في 1 أغسطس، وألميريا في 4 أغسطس.
    • الاتحاد: يعسكر في ماربيا الإسبانية تحت قيادة ينز فيسينج، واعتمد خيار اللعب المزدوج في يوم واحد أمام ريال مايوركا ومالجا في 30 يوليو.
    • الأهلي السعودي: ينوع ماتياس يايلسه مواجهاته بين بورتيمونينسي البرتغالي وفولهام الإنجليزي في 28 يوليو، قبل الختام أمام أبها في جدة في 6 أغسطس.

  • الكرة المصرية والشمال إفريقي والعراق: تجارب وتحديات إقليمية


    • الأهلي المصري: فضل المدرب الحسين عموتة المعسكر الداخلي بملعب التتش مع خوض وديات محلية ضد لافيينا في 30 يوليو وبترول أسيوط في 5 أغسطس، قبل السفر التاريخي لخوض كأس جوان جامبر ضد برشلونة في 19 أغسطس.
    • الزمالك: يعسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة لرفع المعدلات البدنية ودمج الصفقات الجديدة.
    • شمال أفريقيا والعراق: اختارت أندية الرجاء والوداد والجيش الملكي وشبيبة القبائل والترجي التونسي وجهات إقليمية مثل تونس وتركيا والنمسا لخوض مباريات بينية قوية؛ مثل لقاء الوداد ضد شبيبة القبائل، والرجاء ضد الترجي في 3 أغسطس، ومولودية الجزائر ضد الهلال السعودي في 29 يوليو.
    •  كما اتخذت أندية القوة الجوية والزوراء والكرمة العراقية من العاصمة المصرية القاهرة مقرًا لمعسكراتها الصيفية.

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