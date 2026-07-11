كان توماس توخيل قد قال خلال كأس العالم: «ما زلت سعيدًا لأنني كافحت من أجل ضمه إلى نادي بايرن ميونيخ — رغم معارضة بعض الآراء الأخرى»، تصريحات أثارت التعجب في ألمانيا بسبب التقارير السابقة بخصوص موقف توخيل نفسه من انضمام قائد توتنهام السابق إلى النادي البافاري عندما كان يشرف على تدريبه.
هل كذب مدرب إنجلترا؟ تصريحات توخيل عن هاري كين تثير الاستغراب في ألمانيا!
ماذا حدث في الماضي ببايرن ميونخ بخصوص كين؟
كريستيان فالك من صحيفة «بيلد» كشف الآن أن توخيل هو الذي كان يشك في صفقة كين، في حين أن مسؤولي بايرن ميونيخ اقتنعوا بسرعة بالنجم الإنجليزي.
كان موضوع كين موضوعًا ساخنًا في نادي بايرن ميونيخ قبل وصول توخيل إلى ميونيخ في أوائل عام 2023. ولذلك وصف الصحفي في «بيلد» تصريح المدرب الإنجليزي بأنه «غريب بعض الشيء».
وقال فالك إن مسؤولي بايرن «أعلنوا بوضوح أنهم يطمحون إلى التعاقد مع هاري كين. وسألوا ما إذا كان هو موافقًا على ذلك»، وطلب توخيل وقتًا للتفكير، ولم يوافق إلا بعد يومين.
وفي صيف عام 2023، انتقل هاري كين أخيرًا إلى بطل ألمانيا القياسي مقابل ما يقارب 100 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، يبرع اللاعب الإنجليزي في الملاعب وحصد لقب هداف الدوري الألماني ثلاث مرات متتالية. وقد سجل حتى الآن 98 هدفًا في 94 مباراة خاضها في الدوري الألماني.
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