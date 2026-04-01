وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «بيلد»، فإن إصابة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا في فريق بوروسيا دورتموند كانت أشد مما كان يُخشى في البداية. وتشير التقارير إلى أن الإصابة تتمثل في تمزق في الرباط الجانبي للركبة.
هل كأس العالم في خطر حقيقي؟ تفاصيل جديدة حول إصابة نجم بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا تظهر للعلن
ومع ذلك، قرر نادي «الأسود والأصفر» اتباع نهج علاجي متحفظ، وبالتالي لن يتم إجراء أي عملية جراحية. ومن المتوقع أن يغيب نميشا عن صفوف بوروسيا دورتموند لعدة أسابيع، ولن يعود إلى الملاعب إلا قبل نهاية الموسم بفترة وجيزة، في المباريات الأخيرة من الموسم الحالي في شهر مايو.
وبذلك سيكون اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا جاهزًا في الوقت المناسب للانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم. وسيعلن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان عن تشكيلة فريقه في 12 مايو، قبل المباريات الودية ضد فنلندا (31 مايو) والولايات المتحدة (6 يونيو).
ومع ذلك، فإن ترشيحه ليس مؤكدًا على الإطلاق، كما أوضح ناجلسمان بالفعل على هامش الفوز 2-1 يوم الاثنين على غانا: "هناك خطر كبير ألا يتمكن من المشاركة في كأس العالم"، كما صرح مدرب المنتخب الألماني هناك. "حتى بعد الشفاء، لا يمكن ضمان عودته السريعة: "لكن لا يزال من غير المؤكد أنه سيكون خاليًا من الألم أو أنه سيتحمل الألم. إنها إصابة ليست بالهينة".
- (C)Getty Images
نميشا لاعب أساسي لا غنى عنه في فريق بوروسيا دورتموند
أصيب نميشا خلال مباراة دورتموند ضد هامبورغ التي انتهت بنتيجة 3-2 في 21 مايو. ولم يُستبدل لاعب الوسط إلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم أكد نادي بوروسيا دورتموند لاحقًا إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة. ومن المتوقع أن يغيب نميشا عن الملاعب «لعدة أسابيع»، لكن لم يتم تحديد مدة غيابه بالضبط.
بعد الأداء القوي الذي قدمه في الموسم الحالي، أصبح نميشا لاعباً أساسياً لا غنى عنه في دورتموند، كما يُتوقع له أن يلعب دوراً حاسماً في المنتخب الألماني.
كما أشاد لاعب المنتخب الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، لوثار ماتيوس، مؤخرًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قائلاً: "إذا واصل فيليكس نميشا هذا التطور وابتعد عن الإصابات، فلن يكون فقط لاعبًا أساسيًا في دورتموند، بل يمكنه أيضًا أن يكون صانع اللعب في المنتخب الوطني، وهو الدور الذي لم يعد كيميش يقوم به بسبب مركزه الجديد".
بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد
المباراة
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)