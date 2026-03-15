مر حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن، المعار حالياً من نادي برشلونة إلى نادي جيرونا، بلحظة مريرة للغاية خلال انتخابات رئاسة نادي برشلونة التي جرت يوم الأحد.
هل كان هو نفسه السبب في النهاية؟ مارك-أندريه تير شتيجن يتلقى ضربة قاسية أخرى مع نادي برشلونة
ظهر تير شتيجن صباح الأحد في كامب نو للإدلاء بصوته في مركز الاقتراع الموجود هناك. وبما أن عقده مع بطل الدوري الإسباني ساري المفعول حتى عام 2028، فإنه يحق له التصويت في الظروف العادية، على الرغم من أنه لا يلعب حاليًا في فريق المدرب هانسي فليك.
لكن الحارس الألماني، الذي أراد مثل العديد من الأعضاء البالغ عددهم 105 آلاف عضو، إما التصويت لصالح الرئيس الحالي جوان لابورتا أو منافسه فيكتور فونت، لم يُسمح له بالتصويت. المشكلة: لم يكن اسم تير شتيجن مدرجًا في قائمة الناخبين. تظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أنه على الرغم من البحث المكثف في السجل، لم يتم العثور على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.
انتظر تير شتيجن حوالي عشر دقائق في مركز الاقتراع على أمل أن تتضح الموقف ويُسمح له بالتصويت. لكن ذلك لم يحدث، وفي النهاية اضطر اللاعب الذي خاض 44 مباراة مع المنتخب الألماني إلى المغادرة دون أن يدلي بصوته.
يبدو أن مارك-أندريه تير شتيجن لم يجدد عضويته في نادي برشلونة
وفقًا لتقرير صادر عن ESPN، لم يكن رفض التصويت مجرد خطأ مزعج، بل كان بسبب إهمال من جانب تير شتيجن. فوفقًا للتقرير، لم يقم الحارس ببساطة بتجديد عضويته في نادي برشلونة. وكان من الضروري إجراء هذا التجديد ليتم إدراجه في قائمة الناخبين.
ويأتي هذا الرفض الغريب للتصويت ليتناسب مع الصورة المؤسفة التي ظهرت بها مسيرة تير شتيجن خلال الأشهر الماضية. ففي برشلونة، خسر مكانه الأساسي في الفريق لصالح الوافد الجديد جوان غارسيا، الذي انضم قبل بداية الموسم قادماً من إسبانيول، الغريم المحلي، وذلك بعد معاناته من مشاكل إصابات طويلة الأمد. من أجل اكتساب الخبرة في المباريات وربما تحقيق حلمه باللعب في حراسة مرمى المنتخب الألماني في كأس العالم هذا الصيف، انتقل تير شتيجن في يناير على سبيل الإعارة إلى جيرونا ضمن الدوري الإسباني.
هناك، تولى مكانه الأساسي في المرمى، لكن بعد مشاركتين فقط، تعرض لانتكاسة كبيرة أخرى في أوائل فبراير. من المتوقع أن يغيب تير شتيجن حتى منتصف أبريل بسبب إصابة في الفخذ - وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يثبت جدارته لحراسة مرمى المنتخب الألماني في كأس العالم بعد ذلك. "القصة لم تنتهِ بعد، لكن لا شك في أن الوقت سيكون ضيقاً للغاية، لأنه لا يجب أخذ فترة الغياب الأخيرة في الاعتبار فحسب، بل الفترة التي سبقتها أيضاً. لم يلعب تقريباً لمدة عام كامل – وهذا وقت قصير للغاية"، هكذا قلل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان من آمال تير شتيجن مؤخراً في مقابلة مع مجلة كيكر.
الانتخابات في نادي برشلونة: تشافي يدلي بصوته أيضًا
كان تير شتيجن، الموجود في كاتالونيا منذ عام 2014، أحد أبرز الشخصيات في برشلونة خلال العقد الماضي. وقد خاض حتى الآن 423 مباراة مع «البلوغرانا»، وفاز معهم، من بين أمور أخرى، بدوري أبطال أوروبا (2015) بالإضافة إلى ستة ألقاب في الدوري الإسباني.
وبالطبع، ظهرت العديد من الوجوه البارزة إلى جانب تير شتيجن يوم الأحد في مراكز الاقتراع التابعة لبرشلونة. ومن بينهم، حضر أسطورة خط الوسط تشافي ظهراً لإدلاء بصوته.
