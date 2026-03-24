هل كان ليونيل ميسي هو من يتخذ قرارات الانتقالات في برشلونة؟ رئيس النادي السابق جوزيب ماريا بارتوميو يوضح الحقيقة

ومع ذلك، سارع بارتوميو إلى دحض هذه الادعاءات، مؤكدًا أن العلاقة بين اللاعب والنادي كانت مهنية بحتة. وأوضح أنه على الرغم من أن ميسي كان محور نجاح الفريق داخل الملعب، إلا أن دوره كان يقتصر على خط التماس، تاركًا لمجلس الإدارة والمديرين الرياضيين مهمة التعامل مع العقبات الإدارية والمتعلقة بالتعاقدات.

وقال بارتوميو لإذاعة كاتالونيا: "الجميع يتحدث عن نفوذ ليو عندما كان في برشلونة، لكن ميسي لم يكن يقرر بشأن التعاقدات أو المدربين؛ لم يكن لديه أي امتيازات. خارج الجانب الرياضي، لم يتخذ أي قرارات أبدًا".

وفي معرض حديثه عن الأزمة التي حدثت في عام 2020 عندما حاول ميسي الرحيل عبر إخطار قانوني، أوضح الرئيس السابق موقفه الحازم. وأضاف بارتوميو: "في أغسطس 2020، عندما طلب ميسي الرحيل، قلت له لا لأنه أهم أصولنا وأحد مصادر دخلنا الرئيسية". "لم أستطع منحه انتقالاً مجانياً، وعلاوة على ذلك، كان لديه عقد. أعتقد أنه تفهم الأمر، ولهذا السبب بقي. كان يعتقد أنه سيكون هناك مجلس إدارة جديد في غضون بضعة أشهر سيجدد عقده. وجاءت مفاجأته عندما حان وقت التجديد وقاموا بفصله".