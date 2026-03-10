هل كان ذلك قرارًا حكيمًا؟ لماذا قد يواجه بايرن ميونيخ عقوبات طويلة الأمد على جوشوا كيميش ومايكل أوليس؟

ماذا حدث؟ في الدقيقة 77، مع تقدم البطل الألماني بستة أهداف مقابل لا شيء، استغرق أوليس وقتًا طويلاً في تنفيذ ركلة ركنية. من الواضح أن السبب كان نفس سبب كيميش، الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 83 لأنه نفذ ركلة حرة ببطء شديد.

"في الواقع، كان ذلك غير ضروري. كنت أبحث عن لاعب مناسب لأمر له الكرة. لا تريد أن تلعب تحت الضغط. الخصم ترك توم (بيشوف) حراً قليلاً. كان لدي شعور أنهم يتركونه حراً فقط ليضغطوا عليه بعد ذلك"، قال كيميش عن الموقف المعني في Prime Video. "أعتقد أنه إذا لم يندفع اللاعب المنافس نحوي، ربما لم يكن ليحصل على البطاقة الصفراء. كنت أريد أن أخرج الكرة، لكن كان الوقت قد فات - وهذا مزعج".

حصل كلا اللاعبين على بطاقتين صفراوين، والآن سيتم إيقافهما عن المباراة الثانية التي لا أهمية رياضية لها الأسبوع المقبل. ما يبدو ذكيًا للوهلة الأولى له تاريخ سابق، مما قد يعرض الثنائي لخطر أكبر.