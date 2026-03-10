خسر نادي بايرن ميونيخ لاعبين اثنين في مباراة الإياب خلال دقائق قليلة في فوزه الساحق على أتالانتا بيرغامو. من الواضح أن جوشوا كيميش ومايكل أوليس حصلا عمداً على البطاقة الصفراء الثالثة في المسابقة الحالية. هل يواجه الثنائي الآن خطر الإيقاف لمدة أطول من مباراة واحدة؟
هل كان ذلك قرارًا حكيمًا؟ لماذا قد يواجه بايرن ميونيخ عقوبات طويلة الأمد على جوشوا كيميش ومايكل أوليس؟
ماذا حدث؟ في الدقيقة 77، مع تقدم البطل الألماني بستة أهداف مقابل لا شيء، استغرق أوليس وقتًا طويلاً في تنفيذ ركلة ركنية. من الواضح أن السبب كان نفس سبب كيميش، الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 83 لأنه نفذ ركلة حرة ببطء شديد.
"في الواقع، كان ذلك غير ضروري. كنت أبحث عن لاعب مناسب لأمر له الكرة. لا تريد أن تلعب تحت الضغط. الخصم ترك توم (بيشوف) حراً قليلاً. كان لدي شعور أنهم يتركونه حراً فقط ليضغطوا عليه بعد ذلك"، قال كيميش عن الموقف المعني في Prime Video. "أعتقد أنه إذا لم يندفع اللاعب المنافس نحوي، ربما لم يكن ليحصل على البطاقة الصفراء. كنت أريد أن أخرج الكرة، لكن كان الوقت قد فات - وهذا مزعج".
حصل كلا اللاعبين على بطاقتين صفراوين، والآن سيتم إيقافهما عن المباراة الثانية التي لا أهمية رياضية لها الأسبوع المقبل. ما يبدو ذكيًا للوهلة الأولى له تاريخ سابق، مما قد يعرض الثنائي لخطر أكبر.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فرض حظراً إضافياً على سيرجيو راموس
في فبراير 2019، كان لمباراة دوري أبطال أوروبا التي خاضها ريال مدريد ضد أياكس أمستردام عواقب غير متوقعة بالنسبة للمدافع سيرجيو راموس. غاب الإسباني عن فريقه لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية، بعد أن فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة إضافية.
كان السبب في ذلك هو مشهد في مباراة الذهاب من دور الـ16، التي فاز فيها ريال مدريد 2-1 في أمستردام. قبل نهاية المباراة بوقت قصير، ارتكب راموس خطأً على مهاجم أياكس كاسبر دولبرغ وحصل على بطاقته الصفراء الثالثة في المسابقة الحالية. وبذلك أصبح من الواضح تلقائيًا أنه سيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف.
لكن الإسباني ألمح بعد ذلك إلى أنه ربما تعمد الحصول على الإنذار حتى يتمكن من المشاركة في الدور التالي دون أن يكون عليه أي إنذارات. وقال راموس وفقًا لصحيفة ماركا: "بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذبًا إذا قلت إنني لم أتعمّد ذلك. إنه أمر فكرت فيه".
الغضب المتأخر لم يساعد راموس
اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هذا التصرف مخالفة للقواعد. وفقاً للمادة 15 من لائحة الانضباط، يُعاقب اللاعب بعقوبة إضافية إذا حصل على بطاقة صفراء أو حمراء "بشكل متعمد".
لذلك قررت لجنة الأخلاقيات والانضباط المختصة إيقافه لمدة مجموعها مباراتين. وبالإضافة إلى الإيقاف الذي كان سيحصل عليه في مباراة الإياب، كان على راموس أن يغيب أيضًا عن المباراة التالية في دوري أبطال أوروبا.
ولم تغير محاولة المدافع الرئيسي لاحقًا لتخفيف حدة تصريحاته شيئًا من القرار. بعد يوم واحد من المباراة في أمستردام، صرح راموس عبر الموقع الإلكتروني للنادي أنه "غاضب" لفقدانه مباراة الإياب بسبب الإيقاف بسبب البطاقة الصفراء. ومع ذلك، تمسكت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بموقفها، كما فعلت في ديسمبر 2017، عندما اتخذت إجراءات صارمة ضد زميله داني كارفاخال في حالة مماثلة.