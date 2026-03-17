Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Has Pep lost his magic touch
Richard Martin

ترجمه

هل فقد بيب جوارديولا لمسته السحرية؟ اختيارات المدرب المربكة تضع مانشستر سيتي في مواجهة معركة صعبة للحفاظ على آماله في الموسم

مع تأخر مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ريال مدريد قبل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ربما كنت تتوقع أن يقضي بيب جوارديولا اليوم الذي يسبق المباراة في ملعب «إيتهاد» في مراجعة التعليمات التكتيكية مع فريقه أو توجيه رسائل تحفيزية لمساعدتهم على تعويض هذا الفارق الصعب أمام ملوك كرة القدم الأوروبية. لكنك بالتأكيد لم تكن لتتخيل أن المدرب سيمنح لاعبيه يوم عطلة.

ومع ذلك، هذا بالضبط ما فعله جوارديولا يوم الاثنين، مقدماً دليلاً إضافياً – وكأن الأمر كان بحاجة إلى دليل – على أنه يختلف عن البقية.

إن تفسير غوارديولا الفريد لكرة القدم هو ما جعله من بين أنجح مدربي الأندية على مر العصور، ولكن مع خسارة مانشستر سيتي أرضية مهمة أمام أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الوقت الذي يواجه فيه خطرًا جسيمًا بالخروج من البطولات الأوروبية، أصبحت اختيارات الكتالوني للفريق موضع تدقيق شديد وسط مؤشرات على أن الرجل الذي حدد معالم التدريب على مدى العقدين الماضيين بدأ يفقد لمسته السحرية.

  FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23

    لم أعد من النوع الذي يفكر أكثر من اللازم...

    على الرغم من فوزه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا و12 لقبًا في الدوري خلال فترات عمله في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الألقاب الأخرى، إلا أن غوارديولا ظل يلاحقه سمعته بأنه يبالغ في التفكير في المباريات الكبرى، لا سيما على الصعيد الأوروبي. وهي سمعة يكرهها، وقد تحدث الأسبوع الماضي عن تعرضه لـ"مذبحة" بسبب قراراته.

    ومع ذلك، هناك الكثير من الأمثلة التي تدعم هذه السمعة، مثل إشراك أربعة مهاجمين في تشكيلة بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد في عام 2014، أو إشراك إريك جارسيا الذي يفتقر إلى الخبرة في خط الدفاع الثلاثي ضد ليون في عام 2020، أو إشراك إلكاي جوندوجان في مركز لاعب الوسط الدفاعي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ضد تشيلسي. 

    ولراحة مشجعي مانشستر سيتي، يبدو أن تشكيلات غوارديولا المفاجئة لم تعد تشكل مصدر قلق كبير. كانت اختياراته للفريق متسقة إلى حد كبير في طريقه إلى أول وأوحد لقب لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عام 2023، حيث أثمرت عن نتائج رائعة بعد أن تفوق الفريق على ريال مدريد وبايرن ميونيخ قبل أن يتغلب على إنتر ميلان في النهائي. 

    • إعلان
  Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    لكن العادات القديمة لا تزول بسهولة

    يمكن أن يُعزى خروج مانشستر سيتي من البطولة على يد ريال مدريد في ربع نهائي 2024 عبر ركلات الترجيح إلى سوء الحظ، في حين أن الخروج القاسي على يد «المرينجيس» في الموسم الماضي يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى تراجع مستوى سيتي بشكل كبير في ذلك الوقت، بالإضافة إلى التألق الذي أبداه كيليان مبابي.

    لكن ميل غوارديولا إلى إحداث مفاجآت تكتيكية ودفع ثمن باهظ مقابل ذلك عاد بقوة الأسبوع الماضي ضد كل من ريال مدريد ووست هام.

    وكان ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، الذي خسر أمام غوارديولا مرات عديدة كلاعب، قد تنبأ بأحداث اليوم التالي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة عندما قال إن مدرب مانشستر سيتي "يخطط دائمًا لمفاجأة". وفي العاصمة الإسبانية، أشرك غوارديولا تشكيلة هجومية جريئة، مما أدى إلى تعطيل كل ما كان مانشستر سيتي يبنيه في مبارياته السابقة، وتعارض مع رغبته المعتادة في السيطرة على مباراة الذهاب في الدور الإقصائي.

  Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    الخروج عن الصيغة الناجحة

    استبعد جوارديولا الرباعي الدفاعي الأساسي المكون من ريان آيت-نوري ومارك جويهي وروبن دياس وماتيوس نونيس، الذين كانوا قد شاركوا معاً في التشكيلة الأساسية للمباريات الأربع السابقة بالدوري. كما قام بتفكيك ثلاثي خط الوسط المكون من نيكو أورايلي وبرناردو سيلفا ورودري، الذي كان قد مهد الطريق لسلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق، والتي تضمنت الفوز بست مباريات متتالية في شهر فبراير. 

    أوريلي، الذي عاد إلى مركز الظهير الأيسر للمرة الأولى منذ شهرين، تعرض لضغط شديد من فيديريكو فالفيردي في الهدف الأول، بينما تجاوز ريال مدريد خط وسط مانشستر سيتي المفتوح في كل مرة سجل فيها هدفاً. رفض جوارديولا الاعتراف بخطأه، مشيراً إلى سيطرة فريقه على الدقائق العشرين الأولى، ومدعياً أن ريال مدريد سجل أهدافه من تسديداته الوحيدة التي أصابت المرمى. في الواقع، سدد الفريق المضيف سبع محاولات على المرمى مقارنة بأربع محاولات لمانشستر سيتي، وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة حسم المباراة عملياً عندما أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    الادعاءات بـ«الغطرسة» تبدو صحيحة

    كان تفسير غوارديولا بأنه أراد «أن يجعل البرنابيو يشعر بوجودنا» ينم عن غرور. كان ذلك يذكرنا بتكتيكه الساذج مع بايرن ميونيخ في عام 2014، والذي وصفه بأنه "أكبر فشل في مسيرتي"، وبعد انتهاء المباراة بوقت قصير، بدأت بعض التصريحات اللاذعة التي أدلى بها فابيو كابيلو لصحيفة "إل موندو" الإسبانية قبل عام تقريبًا، في الظهور مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

    قال المدرب السابق لمنتخب إنجلترا: "أتعرف ما الذي لا يعجبني في غوارديولا؟ غطرسته". "دوري أبطال أوروبا الذي فاز به مع مانشستر سيتي هو الوحيد الذي لم يحاول فيه أي حيل غريبة في المباريات الحاسمة. لكن في جميع السنوات الأخرى، في مانشستر وميونيخ، في الأيام الحاسمة، كان يريد دائماً أن يكون البطل. كان يغير الأمور ويبتكرها حتى يتمكن من القول: "ليس اللاعبون هم من يفوزون، بل أنا". وتلك الغطرسة كلفته عدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. أنا أحترمه، لكن بالنسبة لي، الأمر واضح".

    ما لم يصبح مانشستر سيتي الفريق الخامس فقط في تاريخ البطولة الحديث الذي يقلب تأخره بثلاثة أهداف أو أكثر ويصل إلى ربع النهائي، فإن غطرسة غوارديولا ستكون قد كلفته لقب دوري أبطال أوروبا آخر. لكن بعد ثلاثة أيام فقط من خطأه الفادح في البرنابيو، اتخذ المدرب قراراً أكثر إرباكاً في اختيار التشكيلة. 

  West Ham United v Manchester City - Premier League

    "الآن أنا أستحق ذلك"

    بعد أن خاض مباراة هجومية على أرض الفريق الأكثر نجاحًا في كرة القدم الأوروبية، اختار غوارديولا بعد ذلك إعطاء الأولوية للسيطرة على المباراة في ملعب لندن أمام فريق وست هام المهدد بالهبوط. أمام مدرب معروف بتوجهه الدفاعي، نونو إسبيريتو سانتو، اختار مدرب مانشستر سيتي إشراك أنطوان سيمينيو مرة أخرى على حساب ريان شيركي، الذي كان يبدو المرشح المثالي لمثل هذه المناسبة بفضل قدرته على اللعب في المساحات الضيقة والسيطرة على الكرة. 

    أشرك غوارديولا شيركي قبل نصف ساعة من نهاية المباراة وأدخل ثلاثة مهاجمين إضافيين، لكن ذلك كان قليلاً جداً ومتأخراً جداً، وخسر مانشستر سيتي نقاطاً أمام فريق يقاتل من أجل البقاء في الدوري للمباراة الثانية على التوالي، ليتأخر بفارق تسع نقاط عن أرسنال في سباق اللقب، رغم أنه لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

    هذه المرة اعترف جوارديولا بخطأه، وإن كان ذلك بنبرة ساخرة: "اختيار سيئ، الآن يمكنكم انتقادي بشدة بسبب هذا الاختيار، فأنا أستحق ذلك".

  Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    إرث النخبة على المحك

    لا يمكن لغوارديولا أن يتحمل ارتكاب المزيد من الأخطاء في اختيار التشكيلة خلال الشهر المقبل، حيث يواجه مانشستر سيتي ريال مدريد، وأرسنال في نهائي كأس كاراباو، وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يزور تشيلسي قبل المواجهة الحاسمة على اللقب مع «المدفعجية» في 18 أبريل. موسم مانشستر سيتي، الذي كان واعداً للغاية قبل أسبوعين فقط، قد ينهار ويصبح بلا أهمية في غضون أربعة أسابيع. ومع توقع رحيل غوارديولا في يونيو، سيكون ذلك خاتمة مريرة لعقده المذهل مع مانشستر سيتي.

    لكن آمال النادي في الفوز باللقب ليست هي الشيء الوحيد المعرض للخطر في الوقت الحالي. فالأمر نفسه ينطبق على إرث غوارديولا كمدرب تكتيكي من الطراز الرفيع. إنه يستحق أن يودع مسيرته في قمة المجد، لكن هناك خطر أن يتلطخ إرثه بسبب عدم قدرته على مقاومة إثارة المفاجآت.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي crest
ريال مدريد crest
