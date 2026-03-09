Getty
هل فقد باريس سان جيرمان عامل الخوف؟ بطل أوروبا يعلن أن "كل ما جعله قوياً قد اختفى" بينما يقول نجم فرنسا السابق إن المدرب لويس إنريكي قد وصل إلى "حده الأقصى"
فريق في تراجع قبل مواجهة تشيلسي
في حديثه إلى RMC Sport، أعرب دوغاري، لاعب المنتخب الفرنسي السابق والفائز بكأس العالم 1998، عن قلقه الشديد بشأن الوضع الحالي لفريق المدرب لويس إنريكي. يجد باريس سان جيرمان نفسه في مفترق طرق وهو يستعد لمواجهة تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب بارك دي برانس.
على الرغم من كونه حامل لقب بطولة أوروبا، إلا أن الأجواء في العاصمة الفرنسية بعيدة كل البعد عن الاحتفال بعد الهزيمةالمقلقة 3-1 على أرضه أمام موناكو في الدوري الفرنسي. لم يتردد دوغاري في التعبير عن رأيه: "باريس سان جيرمان فريق عفا عليه الزمن، بلا أفكار، وهذا أمر محزن للغاية. إن إقناع لويس إنريكي لنفسه أو تفكيره الإيجابي له حدوده. في مرحلة ما، تلاحقك الحقيقة: فريقك لا يستطيع مواكبة التطورات".
عامل الخوف المفقود والمشي على الماء
وقد جادل المحلل الصريح بأن التباين الشديد بين بداية الموسم والحالة الراهنة قد أثار جدلاً. "كل ما جعلهم أقوياء لمدة خمسة أشهر قد اختفى. لا ينبغي أن نخشى قول الحقيقة. ولا أحد متأكد من أي شيء. لمدة خمسة أشهر، شاهدنا باريس سان جيرمان استثنائياً. وهذا يعني أننا قد لا نرى باريس سان جيرمان على هذا المستوى مرة أخرى. نحن بحاجة إلى سماع ذلك. وحتى اللاعبون بحاجة إلى سماع ذلك. لقد مررنا جميعًا بلحظات في مسيرتنا المهنية كنا فيها في قمة أدائنا. استمرت أسابيع، شهور، سنوات، هذا يعتمد".
الفرص الضائعة ونقص الأفكار الجديدة
وكشف المهاجم السابق عما يراه نقصًا في الإدارة الاستباقية، وسلط الضوء على الفشل في تدوير وتجديد اللاعبين بشكل فعال. وأضاف: "هناك أدوات متاحة: الراحة في غير موسم المباريات وعدم المشاركة في كأس العالم للأندية. تجنيد لاعبين جدد يضفون الحيوية على المجموعة ويجلبون شيئًا جديدًا، وهذا لم يتم".
وهو يشعر أن هذه الأدوات تم تجاهلها لأن الإدارة اعتقدت أن التشكيلة الحالية كافية. "هناك العديد من الأدوات الممكنة التي لم يتم تفعيلها لأنهم وجدوا أنفسهم أقوياء جدًا، بطريقة مشروعة. قالوا لأنفسهم: "هذا سيكون كافيًا"، إلا أن هذا ليس هو الحال. اليوم، الفريق غير معروف. لقد أصبح فريقًا لا يخيف أحدًا".
الضغط الإداري يتصاعد قبل الاختبار الأوروبي
حاول إنريكي التقليل من أهمية التراجع الأخير، حيث قال بعد خسارة موناكو إن "الثقة لا يمكن شراؤها من السوبر ماركت". ومع ذلك، يواجه المدرب الإسباني ضغوطًا متزايدة. وأشار دوجاري إلى أن "لويس إنريكي بدأ يشعر بالقلق أخيرًا. التفكير الإيجابي لم يعد يجدي نفعًا. آمل أن تتحسن الأمور لكل من يحب باريس سان جيرمان، لكنني قلق منذ فترة. هذا ليس مجرد صدفة، بل استمرار للاتجاه. كيف يمكن أن نرى مثل هذا الاختلاف في المستوى بين ما رأيناه خلال الأشهر الخمسة الماضية وما نراه الآن؟ الفارق بين الاثنين أصبح مقلقًا للغاية".
