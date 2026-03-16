ولا تمنح جدول المباريات أي فرصة للراحة للمدرب الذي يواجه ضغوطًا شديدة. ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، و21 نقطة عن أرسنال. ويتجه تركيز الفريق الآن نحو المباريات الأوروبية، حيث يستضيف غالطة سراي يوم الأربعاء، ساعيًا إلى قلب نتيجة الخسارة 1-0 التي مني بها في مباراة الذهاب ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، تنتظره رحلة صعبة في الدوري إلى برايتون يوم السبت. على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق في الدوري، لا يزال الفوز بلقب محلي ممكناً، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة صعبة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خارج أرضه أمام مانشستر سيتي في أوائل أبريل.