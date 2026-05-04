علي رفعت

هل فاز حمزة عبد الكريم بالدوري مع برشلونة؟ ومتى يواجه ريال مدريد؟ وهل يشارك في أبطال أوروبا للشباب؟

كل التفاصيل عن القادم للنجم المصري المحترف في برشلونة!

تصدر اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عناوين الصحافة الرياضية في الساعات الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع فريق "جوفينيل أ" بنادي برشلونة مسجلًا ثلاثة أهداف في شباك مونت كارلو.

ومع وجود بعض الغموض حول نظام البطولة وتناقل تقارير أحاديث عن فوز برشلونة بها، نستعرض في هذا التقرير الإجابات الكاملة حول تتويجه باللقب، وموعد "كلاسيكو الشباب" المحتمل، وفرص ظهوره الأوروبي.

    هل فاز حمزة عبد الكريم بالدوري الإسباني للشباب؟


    الإجابة المختصرة هي: نعم، فاز بلقب المجموعة الثالثة.

    يعتمد نظام دوري الشباب في إسبانيا على تقسيم الأندية إلى 7 مجموعات جغرافية، وقد نجح حمزة عبد الكريم في قيادة برشلونة لتحقيق لقب المجموعة الثالثة رسميًا، بعد الفوز العريض على فريق مونتيكارلو بنتيجة 9-0 في الجولة الختامية للموسم.

    كان تألق حمزة حاسماً في هذا التتويج، حيث سجل هاتريك في ظرف 15 دقيقة فقط، مما أكد جدارته بقرار النادي بتفعيل بند شرائه نهائياً بنهاية فترة الإعارة.

    وبذلك، يعتبر حمزة رسميًا بطلًا للدوري في نطاق مجموعته، وهو ما منحه بطاقة التأهل للمرحلة النهائية.


  • متى يواجه حمزة عبد الكريم ريال مدريد في كلاسيكو الشباب؟

    بعد انتهاء المجموعات السبع، تبدأ مرحلة كأس الأبطال لتحديد بطل إسبانيا المطلق في هذه الفئة السنية، وبناءً على مسار البطولة الذي أعلن عنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن المواجهة بين حمزة عبد الكريم وريال مدريد لن تحدث إلا في المباراة النهائية فقط.

    إليك مسار برشلونة نحو النهائي وفقاً للمخطط:

    ربع النهائي: يواجه برشلونة فريق سي دي تينيريفي في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب.

    المربع الذهبي: في حال تأهل برشلونة، سيلتقي بالفائز من مواجهة لاس بالماس ضد آر سي سيلتا دي فيجو.

    المباراة النهائية: يقع ريال مدريد في النصف الآخر من القرعة، حيث يبدأ بمواجهة أتلتيك بيلباو في ربع النهائي وحال فاز فسيواجه الفائز من غرناطة وفالنسيا في نصف النهائي.

    هذا يعني أن الجمهور قد يكون على موعد مع كلاسيكو في نهائي كأس الأبطال إذا نجح الفريقان في تخطي العقبات السابقة والوصول للمباراة الختامية.



  • هل يشارك حمزة عبد الكريم في دوري أبطال أوروبا للشباب؟


    مشاركة حمزة عبد الكريم في البطولة الأوروبية الموسم القادم تعتبر خطوة منتظرة لسببين:

    مسار أبطال الدوري: بطل "كأس الأبطال" في إسبانيا يحصل على مقعد في البطولة الأوروبية.

    ارتباط الفريق الأول: نظراً لمشاركة الفريق الأول لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، يتأهل فريق الشباب تلقائياً للمشاركة في النسخة المخصصة لأعمارهم.

    وبناءً على التقارير التي تشير إلى نية برشلونة تفعيل خيار الشراء وتصعيد اللاعب إلى فريق برشلونة أتلتيك، فإن وجوده في القائمة الأوروبية للموسم القادم هو التطور الطبيعي لمسيرته في قلعة لاماسيا.


  • ملخص وضع حمزة عبد الكريم مع برشلونة


    الإنجاز الحالي: بطل المجموعة الثالثة في دوري الشرف للشباب.

    المهمة القادمة: مواجهة تينيريفي في ربع نهائي كأس الأبطال.

    مستقبل اللاعب: استقر النادي على تفعيل بند الشراء النهائي.

    مواجهة ريال مدريد: غير ممكنة قبل المباراة النهائية لكأس الأبطال.

    دوري أبطال أوروبا للشباب: أمر شبه مؤكد في ظل مستوياته واحتياج الفريق لمساهماته.



