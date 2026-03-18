هل سيودع النمسا بعد كأس العالم؟ يبدو أن رالف رانجنيك يفكر في العودة بشكل مذهل

وقد درب رانجنيك في الدوري الألماني فرقًا مثل في إف بي شتوتغارت، وهانوفر 96، وشالكه 04، وتي إس جي هوفنهايم، وآر بي لايبزيغ. كما شغل منصب المدير الرياضي في نادي لايبزيغ من عام 2012 حتى عام 2019، ثم عمل لمدة عام آخر كمدير رياضي عالمي في مجموعة ريد بول. كانت آخر وظيفة لرانجنيك كمدرب للنادي هي في مانشستر يونايتد، حيث درب الفريق من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022.

بعد ذلك مباشرة، انتقل رانجنيك إلى الاتحاد النمساوي لكرة القدم (ÖFB) وأصبح مدربًا للمنتخب النمساوي. قاد المنتخب النمساوي إلى بطولة أمم أوروبا 2024 ووصل إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة المجموعات، لكنه خسر بعد ذلك أمام تركيا بنتيجة 1-2. كان النجاح الكبير التالي هو التأهل الناجح إلى كأس العالم 2026 كمتصدر للمجموعة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها النمسا في كأس العالم منذ عام 1998.

في مجموعة تضم الأرجنتين والجزائر والأردن، يعد الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الهدف الأدنى للنمسا. في نهاية مارس، من المقرر أن يخوض فريق رانجنيك مباريات ودية ضد غانا وكوريا الجنوبية، ثم يخوض مباراة ودية أخرى ضد تونس في بداية يونيو. تبدأ بطولة كأس العالم للمنتخب النمساوي في 16 يونيو بمباراة الافتتاح ضد الأردن.