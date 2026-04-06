ومع ذلك، تلقى فينسنت كومباني دفعة معنوية قوية يوم الاثنين، حيث أفادت قناة "سكاي ألمانيا" أن كين تمكن من المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق. كما أعطى المدير الرياضي ماكس إيبرل بصيصًا من الأمل عقب مباريات الدوري التي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: "يعمل أخصائيو العلاج الطبيعي على حالته. إنه موجود باستمرار في الملعب ويتلقى العلاج. ونحن على ثقة من أن الأمور ستسير على ما يرام".

على الرغم من هذه المستجدات المشجعة، لا تزال طبيعة إصابة كين محاطة بالغموض، مما أدى إلى تكهنات بأن العملاق البافاري قد يكون يلعب لعبة بوكر ذكية مع منافسه الإسباني. ومع ذلك، أكد بايرن الآن أن كين سيكون ضمن التشكيلة المسافرة لمواجهة مدريد في البرنابيو.