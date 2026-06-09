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هل سيكون نيمار جاهزًا لكأس العالم؟ البرازيل تصدر تحديثًا بشأن إصابته
نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي تبعث على التفاؤل بالنسبة للبرازيل
تلقّت البرازيل دفعة معنوية بعد أن أظهر الفحص الأخير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له نيمار تقدماً إيجابياً في تعافيه من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في ربلة ساقه اليمنى. وكان اللاعب قد تعرض لهذه الإصابة في 17 مايو أثناء مشاركته مع فريق سانتوس. وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الفحص أسفر عن نتائج مشجعة، مشيراً إلى أن المهاجم يسير على الطريق الصحيح في برنامج إعادة تأهيله. ويعتقد الطاقم الطبي أن تعافيه يسير وفق الجدول الزمني المتوقع.
على الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، لا يُتوقع أن تستعجل البرازيل عودة نيمار إلى الملاعب. ويبقى التركيز منصبًا على إكمال تعافيه وإعداده البدني قبل عودته إلى كرة القدم التنافسية.
- Getty Images Sport
الاتحاد الكروي البرازيلي يؤكد إحراز تقدم في إعادة التأهيل
يتبع الطاقم الطبي البرازيلي نهجاً حذراً لتجنب أي انتكاسة قد تعرض مشاركة نيمار في مراحل لاحقة من البطولة للخطر. وتتمثل الخطة في زيادة حجم التدريبات تدريجياً قبل التفكير في عودته إلى الملاعب. وقد أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حالة نيمار في نشرة طبية رسمية صدرت عقب الفحص الذي أجري يوم الاثنين.
وجاء في البيان: "خضع اللاعب نيمار لفحص بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين. وأظهر الفحص تقدماً جيداً في علاجه، ضمن المعايير المتوقعة. وسيواصل عملية التعافي والتحضير البدني التي خطط لها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي".
البرازيل تفضل الحفاظ على اللياقة البدنية على المدى الطويل على العودة المبكرة
على الرغم من أن تعافي نيمار يسير على ما يرام، إلا أنه من المتوقع ألا يكون صانع الألعاب جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للبرازيل في دور المجموعات ضد المغرب.
ولا يُتوقع أن يُدرج في قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، حيث يواصل برنامج إعادة التأهيل. وتركز الاستراتيجية الحالية على ضمان جاهزية نيمار للمراحل الأخيرة من دور المجموعات، والأهم من ذلك، لمباريات الأدوار الإقصائية.
ومن المتوقع أن يقضي الأيام القادمة في تكثيف تدريباته البدنية تحت إشراف أطباء الفريق. وعلى الرغم من أنه اقتصر حتى الآن على جلسات الصالة الرياضية والعلاج الطبيعي، إلا أنه قد ينتقل قريباً إلى التدريب الفردي على أرض الملعب إذا استمرت عملية تعافيه وفقاً للجدول الزمني المحدد.
- AFP
تبرز مباراة هايتي كهدف واقعي
ستبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة المغرب بدون نيمار. ويُعتبر حالياً أن المباراة الثانية في دور المجموعات ضد هايتي، المقرر إجراؤها في 20 يونيو، هي الموعد الأكثر واقعية لعودة نيمار. ويأمل المعسكر البرازيلي في أن يتمكن نيمار من المشاركة في تلك المباراة، مما يتيح له استعادة لياقته التنافسية قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد اسكتلندا في 24 يونيو، والمراحل الحاسمة من البطولة.