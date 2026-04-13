ترجمه
هل سيكون باريس سان جيرمان أم يوفنتوس هو الوجهة التالية؟ لماذا قد «يثير» التحدي الجديد اهتمام بيب جوارديولا بعد فوزه باللقب مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
سجل جوارديولا: الألقاب التي فاز بها كمدرب لمانشستر سيتي
يقترب جوارديولا من إتمام عقد من الخدمة المخلصة في مانشستر، بعد أن خاض تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016. وقد حصد لقب الدوري ست مرات، مع احتمال تحقيق فوزه السابع هذا الموسم. كما أن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في متناول اليد إلى جانب الفوز الخامس بكأس الرابطة الذي تم تأمينه بالفعل.
وقد رفع كؤوس دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية أثناء توليه مسؤولية تدريب مانشستر سيتي - مع الاحتفال بثلاثية تاريخية في موسم 2022-23 - كما تم إجراء العديد من عمليات إعادة بناء الفريق بشكل متقن خلال فترات انتقالات متعددة شهدت إنفاقاً ضخماً.
تتردد التساؤلات حول مستقبل جوارديولا. فقد ترددت أنباء عن احتمال انسحابه قبل انتهاء العام الأخير من عقده مع مانشستر سيتي. وإذا ما سعى إلى بداية جديدة، فهل سيقبل المدرب الغامض البالغ من العمر 55 عاماً عروضاً من الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي في محاولة لإكمال مجموعة الألقاب المحلية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا؟
هل ستكون الوظيفة التالية لغوارديولا في الدوري الإيطالي أم الدوري الفرنسي؟
وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن ينتهي المطاف بغوارديولا في يوفنتوس أو ميلان أو إنتر أو باريس سان جيرمان، قال باري - في حديث حصري لـ GOAL عبر BetMGM -: «بالنظر إلى ما حققه بالفعل، فإنه سيكون واثقًا تمامًا من قدرته على الذهاب إلى أي بلد وتغيير أسلوب كرة القدم وتطبيق أسلوب بيب الخاص به.
"بالتأكيد سأحب أن أرى ذلك - أن يذهب ويتعامل مع أسلوب مختلف، خاصة في إيطاليا. فهم يلعبون عمومًا بطريقة مختلفة تمامًا عن الآخرين، أكثر دفاعية قليلاً، وهذا ليس أسلوب بيب. لذا، فإن ذهابه إلى هناك سيكون أمرًا رائعًا.
"هذا أمر سيثير اهتمامه، أنا متأكد من ذلك. لكنني متأكد من أنه سيرغب في أخذ استراحة جيدة. سيكون لديه الكثير من الخيارات، أليس كذلك؟ سيكون من الجيد رؤيته يتعامل مع بلد آخر."
تمامًا مثل كلوب: من المتوقع أن يأخذ جوارديولا استراحة
لم يكشف جوارديولا عن الكثير فيما يتعلق بخططه المستقبلية. وقد ترددت أنباء عن احتمال انتقاله إلى مجال التدريب على المستوى الدولي، حيث يستلهم من منافسه السابق في ليفربول يورغن كلوب، ويحرر نفسه من الضغوط التي ينطوي عليها تدريب الأندية.
وعندما سُئل أكثر عن ما سيحدث من الآن فصاعدًا، وعما إذا كانت علاقاته مع مانشستر سيتي ستنتهي في عام 2026، أضاف باري - الذي قضى خمس سنوات مع "البلوز" بين عامي 2009 و2014، وساعدهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في موسم 2011-2012 - قائلاً: "أعتقد شخصيًا أن بيب إذا قرر أن وقته في مانشستر سيتي قد انتهى، فسوف يأخذ استراحة. أعتقد أنه فعل ذلك بشكل عام، أليس كذلك، عندما غادر فرقه؟
"سواء كانت ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لا يمكنك أبدًا أن تعرف ما ينتظرك. لا تعرف ما إذا كان قد خطط لخطوته التالية أم لا. إنه بالتأكيد يستحق أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بأي نادٍ أو أي بلد في العالم، أنا متأكد من ذلك.
"لم أعتقد في البداية أنه سيعلن اعتزاله هذا الموسم، لأنني أعتقد أن أي مدرب يرغب في إنهاء مسيرته وهو في قمة النجاح. وفي مرحلة ما، لم يكن متأكدًا من الألقاب التي سيفوز بها هذا العام. لقد فاز بالفعل بكأس الرابطة، وهناك فرصة كبيرة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا، بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها الفريق، ولا أحد يعلم، فما زال الدوري قائمًا أيضًا.
"لن أتفاجأ تمامًا إذا كانت هذه هي سنته الأخيرة. لقد بذل جهدًا كبيرًا. كان الناس يتحدثون عن أنه "يقضي ثلاث أو أربع سنوات فقط في بعض الفرق ثم يأخذ استراحة". لقد قضى وقتًا أطول بكثير من ذلك في مانشستر سيتي وكان رائعًا. أنا متأكد من أن أي قرار يتخذه، سيصفق له المشجعون عند رحيله ويحترمون ما حققه."
سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: متى يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال؟
يتمتع جوارديولا بالفعل بخبرة في عالم كرة القدم الإيطالية، حيث تضم سيرته الذاتية الحافلة بالإنجازات فترات قضاها مع بريشيا وروما كلاعب. وجاذبية الانتقال إلى باريس - على الصعيدين الشخصي والرياضي - واضحة للعيان.
من الواضح أن هناك الكثير مما يجب على مبتكر أسلوب "تيكي تاكا" التفكير فيه، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يسمح للشائعات العابثة بأن تشتت انتباهه. عاد مانشستر سيتي بقوة إلى السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026، حيث من المقرر أن تقام مباراة حاسمة مع منافسه أرسنال يوم الأحد على ملعب الاتحاد.