هل سيقطع مانشستر يونايتد علاقاته مع جوشوا زيركزي؟! المهاجم يكلف وكيل أعماله بترتيب رحيله عن أولد ترافورد قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية
الهولندي "محبط وحزين" بسبب دوره الثانوي
كانت التوقعات عالية للغاية عندما انضم زيركزي إلى أولد ترافورد قادماً من بولونيا، لكن الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عاماً. فقد وجد المهاجم صعوبة بالغة في الحصول على فرصة للعب أساسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2026، حيث لم يشارك سوى في 28 دقيقة فقط على مدار العام حتى الآن، وكان استبعاده مؤخراً من التشكيلة الأساسية في مباراة أستون فيلا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
يقال إن عدم الاستقرار المستمر وراء الكواليس في مانشستر يونايتد أثر سلبًا على معنويات اللاعب. تشير تقارير من توتو سبورت إلى أن زيركزي يشعر "بالإحباط والحزن" بسبب وضعه الحالي في الفريق، بعد أن فشل في رؤية التحول الذي كان يتوقعه عقب التغييرات الإدارية في النادي. وقد أدى قلة وقت اللعب إلى فقدانه مكانه في المنتخب الهولندي، مما زاد من رغبته في الحصول على بداية جديدة.
وكيل يعمل على صفقة انتقال صيفية
مع وصول العلاقة بين اللاعب والنادي إلى نقطة الانهيار، بدأ وكيل زيركزي، كيا جورابشيان، بالفعل في استكشاف سبل للانتقال في الصيف. ورغم أن المهاجم كان قد تردد سابقًا في الرحيل في يناير، ورفض عروضًا من مختلف أنحاء أوروبا، إلا أن موقفه قد تغير الآن بشكل كبير. وينصب التركيز بشكل قاطع على العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث قضى المهاجم أكثر فترات مسيرته إنتاجية.
يُعتقد أن يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد معه، حيث ينظر إلى اللاعب الهولندي على أنه "فرصة منخفضة التكلفة" إذا كان مانشستر يونايتد على استعداد للتفاوض. لطالما كان البيانكونيري معجبين باللاعب وقد يسعون إلى إبرام صفقة في البداية على شكل إعارة مع خيار الشراء. مع تراجع تقييم مانشستر يونايتد إلى ما بين 25 و30 مليون يورو، يشعر العملاق الإيطالي أن لديه فرصة حقيقية لإبرام صفقة مربحة للحصول على لاعب أشعل الدوري في السابق.
الفوضى الإدارية تعرقل مساعي روما
ويوفنتوس ليس الفريق الإيطالي الوحيد الذي يراقب الوضع، حيث سبق أن أعربت روما عن اهتمام كبير بالتعاقد مع المهاجم. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الداخلية في أولد ترافورد جعلت من الصعب المضي قدماً في أي صفقة محتملة. وتحدث المدير الرياضي لروما، ريكي ماسارا، مؤخراً عن هذه المساعي، مؤكداً أن إقالة روبن أموريم قد غيرت معالم سوق الانتقالات.
كان رئيس الجيالوروسي صريحاً بشكل لافت للنظر بشأن الوضع، حيث قال: "إنه مهاجم وسط في مانشستر يونايتد يحظى بإعجاب العديد من الأندية، وليس نحن فقط. وبطبيعة الحال، تغير الوضع بعد هذا التغيير في الإدارة، ولا توجد أي اتصالات جارية، لكنني لن أركز على أسماء فردية". على الرغم من الصمت الحالي، لا يزال روما في حاجة ماسة إلى قوة هجومية وقد يعود إلى طاولة المفاوضات إذا ظل زيركزي على هامش الفريق الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الدائم القادم.
مستقبل غامض في عهد مايكل كاريك وما بعده
في الوقت الحالي، لا يزال زيركزي جزءًا من تشكيلة يعتبرها مسؤولو مانشستر يونايتد ضعيفة للغاية بحيث لا تسمح برحيل لاعبين أساسيين في منتصف الموسم. كان هناك أمل ضعيف داخل النادي في أن يوفر الجهاز الفني الجديد «الصفحة البيضاء» التي يحتاجها زيركزي ليتألق في إنجلترا. ومع ذلك، يبدو أن معسكر اللاعب قد اتخذ قراره بالفعل بأن مستقبله يكمن في مكان آخر. في حين أن مانشستر يونايتد قد يواصل المطالبة بمبلغ أعلى من 25 مليون يورو التي ترددت في الشائعات، خاصة مع احتمال ارتفاع السعر بسبب اهتمام أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الزخم يدفع نحو العودة إلى القارة الأوروبية. وما لم يتمكن زيركزي من إحداث تحول جذري في معدل تسجيله للأهداف قبل نهاية الموسم، يبدو أن رحيله في الصيف هو الحل المنطقي الوحيد لجميع الأطراف المعنية.
إعلان