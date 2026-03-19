صحيح أن بعض الأسماء البارزة غائبة، لكن لم يتم الاستغناء عن أي لاعب بشكل يقترب من الإثارة أو المفاجأة التي شهدناها آنذاك. ماكسيميليان ميتلشتات وكريم أدييمي ونيكلاس فولكروغ وروبرت أندريش يبحثون عن مستواهم الأمثل. أما أنجيلو ستيلر وماكسيميليان باير فقد غابا بالفعل عن التشكيلة السابقة. ولم يتغير شيء في وضع سعيد الملا في نادي 1. FC كولونيا. ولا أحد منهم من اللاعبين البارزين. ومن المقرر أن يتعافى جمال موسيالا من مشاكل الكاحل في ميونيخ.

تعتبر الترشيحات الأولى لكل من لينارت كارل وجوناس أوربيغ مبررة بالنظر إلى أدائهما في نادي بايرن ميونيخ، ومن المرجح أن تلقى ترحيباً من الجمهور العام. وبوجود سبعة لاعبين، يشكل لاعبو ميونيخ مرة أخرى مجموعة كبيرة، وقد ترتفع هذه المجموعة إلى ثمانية لاعبين في كأس العالم إذا تعافى موسيالا.

موسيالا هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم استدعاؤه، والذي يمكنه أن يتوقع ترشيحه لكأس العالم - شريطة أن يكون لائقًا بدنيًا بحلول ذلك الوقت. يتنافس كيفن شاده مع بيير وأدييمي على منصب المهاجم المرتد في التشكيلة، كما أكد ناجلسمان في مؤتمره الصحفي يوم الخميس. دعم مدرب المنتخب الألماني نيك وولتمادي على الرغم من المرحلة الصعبة التي يمر بها في نيوكاسل يونايتد. أما ستيلر، فمن غير المرجح أن يحسب على نفسه أي فرص بعد التفسيرات المفصلة التي قدمها ناجلسمان بشأن عدم ترشيحه.

تعتبر المفاجآت الأكبر في قائمة المنتخب مفاجآت بشكل أساسي بسبب إعلانات ناجلسمان نفسه: عودة أنطون ستاخ إلى المنتخب الألماني بعد غياب دام أربع سنوات، وتصنيف فيليكس نميشا كـ"لاعب هجومي"، إلى جانب تصريحاته حول ليون جوريتزكا في المؤتمر الصحفي.