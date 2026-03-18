هل سيغيب نجم مانشستر سيتي جون ستونز عن كأس العالم؟ نجم سابق في الدوري الإنجليزي يدعو توماس توخيل إلى استبعاد المدافع

لطالما كان ستونز حجر الزاوية في المنتخب الإنجليزي على مدى سنوات، لكن مكانه في تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم المقبلة أصبح الآن مهددًا بشكل خطير. ويعتقد أنطون فرديناند، المدافع السابق في نادي وست هام يونايتد، أن قلة مشاركات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والإصابات المتكررة التي يعاني منها يجب أن تستبعده من قائمة توماس توخيل النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

لم يشارك ستونز سوى في سبع مباريات بالدوري هذا الموسم، حيث لا يزال يعاني من عدة إصابات بدنية، كان آخرها إصابة في الفخذ. وعلى الرغم من مشاركته في 87 مباراة دولية وخبرته في البطولات الكبرى، لا يزال فرديناند غير مقتنع بأن سمعته وحدها كفيلة بتأمين تذكرة سفر له إلى كأس العالم.