هل سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراة بايرن ميونيخ؟ مخاوف بشأن إصابة نجم ريال مدريد أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي

إلا أن توقف التدريبات يُعتبر مجرد إجراء احترازي، بعد أن شعر فيني بألم في الفخذ عقب المباراة الودية ضد فرنسا (1-2) – غير أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة خلال الفحص الطبي الذي أجري يوم الجمعة. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان أنشيلوتي سيشرك نجم ريال مدريد في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا.

ومع ذلك، سيراقب "الملكيون" الوضع عن كثب، حيث أن غيابه لفترة طويلة سيكون ضربة قاسية لفريق المدرب ألفارو أربيلوا. يعد البرازيلي ثاني أفضل هداف في ريال مدريد بعد كيليان مبابي، حيث سجل فيني حتى الآن 17 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.