هل سيعيد توم برادي جود بيلينغهام؟ نجم ريال مدريد يتطلع إلى العودة إلى بيرمنغهام سيتي في صفقة انتقال حدد موعدها مبتكر مسلسل «بيكي بليندرز»
تم سحب رقم قميص بيلينغهام قبل أن يصبح لاعباً من فئة «الجالاكتيكو»
تم سحب القميص رقم 22 الخاص بـ«بيلينغهام» من التداول في ملعب «سانت أندروز» بعد أن حزم أمتعته للانضمام إلى العملاق الألماني «بوروسيا دورتموند». وكان هذا اللاعب المتعدد المواهب قد حقق انطلاقة قوية في صفوف الفريق الأول في سن السادسة عشرة، محطماً الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية، والذي كان يحمله «تريفور فرانسيس» سابقاً.
ولعب 44 مباراة فقط مع بيرمنغهام، وسرعان ما أصبح واضحًا أن مثل هذا الإمكانات الرائعة لا يمكن إخفاؤها لفترة طويلة. وأبدت أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامها بالتعاقد معه، لكنه اختار خوض مغامرة في الدوري الألماني قبل أن يصبح أحد نجوم "جالاكتيكوس" في سانتياغو برنابيو عام 2023.
الملعب الجديد: خطط برمنغهام لبناء ملعب يتسع لـ 62 ألف متفرج
يرتبط بيلينغهام بعقد مع نادي مدريد يمتد حتى عام 2029. ومن المتوقع أن تكون أعمال بناء ملعب برمنغهام الجديد والفريد من نوعه قد بدأت بحلول ذلك الوقت، حيث يحلم نايت برؤية وجه مألوف يفتتح هذا الملعب الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج بأسلوب مميز. وقال لصحيفة «التلغراف»: «في ظل مداخن الملعب الجديد، نشاهد جود بيلينغهام وهو يسجل ثلاثية في اليوم الافتتاحي للموسم».
ساهم بيلينغهام في إنتاج الفيديو الترويجي لبيرمنغهام حول خطط الاستاد الضخم، حيث يتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) ملعبًا يتميز بـ 12 مدخنة ضخمة. شارك نايت أيضًا في تلك الحملة وأضاف: "عاد من مدريد وظهر في الفيلم لإطلاق تصميم الاستاد وقام بدوره. لذا أريده أن يعود [للعب مع بيرمنغهام] يومًا ما".
هل سيعود بيلينغهام للعب مع بيرمنغهام مرة أخرى في المستقبل؟
متى قد يحدث ذلك؟ سيحتفل بيلينغهام بعيد ميلاده الثالث والعشرين في يونيو، ويعتقد نايت أن اللاعب المولود في ستوربريدج قد يعود إلى بيئته المألوفة قبل بلوغه الثلاثين. وقال: «الثامنة والعشرون. أقول ربما يعود في سن الثامنة والعشرين. ولماذا لا؟ لا أعرف. أعني، من يدري؟ من يدري ماذا سيفعل، لكن إذا أصبحنا فريقًا جيدًا، أعتقد أنه سيعود.
"كل شيء يعتمد على ما يحدث على أرض الملعب. إذا أصبحنا، كما تعلم، حتى في منتصف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا حققنا بعض الأشياء التي يريدها مالكو النادي فيما يتعلق بتجربة يوم المباراة. إذا تمكنوا من تعزيز ذلك وكنا نفوز، فعندها، في يوم جيد، أعتقد أننا نستطيع ذلك."
أصبح بيلينغهام نجمًا عالميًا منذ مغادرته برمنغهام، حيث تولى دورًا قياديًا مع منتخب إنجلترا بينما يستعدون لمحاولة أخرى للفوز بكأس العالم هذا الصيف.
يعترف نايت بأن الأمر استغرقه وقتًا أطول من معظم الناس ليكتشف أن بيلينغهام لاعب مميز. قال: "من الواضح أنني لا أعرف الكثير عن كرة القدم لأنني لم ألاحظ مدى روعته في البداية. كان الآخرون يقولون منذ وقت مبكر جدًا أن هذا الفتى يمتلك شيئًا مميزًا حقًا. ثم أصبح من الواضح شيئًا فشيئًا أنه مختلف. كان رائعًا للغاية. وكانت الطريقة التي غادر بها رائعة جدًا لأنه حرص على أن يستفيد فريق بلوز من ذلك."
برمنغهام يتنافس مع ريكسهام في سباق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق بيلينغهام لبرمنغهام عائدًا أوليًا قدره 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، تم استثماره في مساعدة النادي على محاولة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويشرف رئيس النادي توم واغنر على هذا المشروع، إلى جانب أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم برادي الذي يعد أحد مستثمري النادي، وقد قال عن انضمام بيلينغهام للنادي: "أعتقد أن جود هو أفضل لاعب على وجه الأرض اليوم، ولم نرَ بعد أي شيء يقترب من إمكاناته الكاملة. ليس فقط كلاعب، ولكن أيضًا فيما يمكنه فعله للمجتمع، وما يمكنه فعله كقائد. إذا تمكنا من توفير منصة له لتحقيق كامل إمكاناته، فستكون هذه قصة رائعة. إنها قصة رائعة لبرمنغهام، وقصة رائعة لإنجلترا، وقصة رائعة للعودة إلى الوطن."
لم يخرج بيرمنغهام من سباق التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن أمامه عمل كثير ليقوم به من أجل اللحاق بفريق ريان رينولدز وروب ماك، وريكسهام، الذي يحتل حالياً المركز السادس في الترتيب.
ومع ذلك، يمكنهم استعادة مكانتهم في الدوري الممتاز في وقت ما في المستقبل غير البعيد، مما يمنحهم الوقت الكافي للتطور تدريجيًا بين نخبة كرة القدم الإنجليزية قبل إجراء أي صفقة انتقال طموحة لبيلينجهام.
