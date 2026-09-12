هل سيدرب بيب جوارديولا محمد صلاح؟ رد حاسم من وكيله على شائعات طرابزون سبور

يؤكد اهتمام ترابزون سبور المُشار إليه بالتعاقد مع جوارديولا على قوته الاقتصادية المتنامية عقب وصول صلاح. فالنادي يتوق بشدة إلى كسر القبضة الحديدية لجلطة سراي على كرة القدم التركية، في وقت يسعى فيه عملاق إسطنبول لإحراز لقب دوري تاريخي خامس على التوالي.
وعلى الرغم من البداية الفردية الرائعة لصلاح، مسجلاً أربعة أهداف وصانعاً هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى محلياً، إلا أن الفترة كانت مضطربة في ملعب بابارا بارك. فقد أشعلت الخسارة المُذِلّة بمجموع مباراتين 5-0 أمام فيرينتسفاروشي في تصفيات الدوري الأوروبي الفوضى خلف الكواليس.
وحاول المدرب السابق فاتح تكه الاستقالة في البداية عقب الخسارة القاسية بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب. وعلى الرغم من أن مجلس الإدارة رفض رحيله، إلا أن الخسارة المحلية اللاحقة بنتيجة 2-1 أمام أمد الصاعد حديثاً كانت القشة الأخيرة. وتلك الخسارة، التي افتتح فيها صلاح التسجيل، أدت إلى رحيل تكه وتركت المقعد الساخن للمدرب شاغراً.