وفقًا لما ذكرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، يُقال إن المهاجم السابق لفريق «اينتراخت فرانكفورت» يفكر في العودة إلى نادي «يوفنتوس تورينو»، الذي كان قد انتقل إليه على سبيل الإعارة في الفترة ما بين يناير ويوليو 2025.
ترجمه
هل سيحدث تبادل مذهل؟ اللاعب الذي تبلغ قيمته 95 مليون يورو يبدو أنه مصمم على الانتقال
ولكن لكي تتمكن «السيدة العجوز» من تمويل صفقة كولو مواني، عليها أولاً أن تحقق عائدات من صفقات الانتقالات. وتتكهن الصحيفة بأن ذلك قد يؤدي إلى إجراء صفقة تبادل: انتقال كولو مواني إلى تورينو، وفي المقابل انتقال مهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد إلى باريس سان جيرمان.
يقال إن كولو مواني قد وافق بالفعل على الانتقال إلى بطل إيطاليا التاريخي، وهذا ليس مفاجئاً. فقد قضى أفضل فترة له منذ رحيله عن أينتراخت فرانكفورت خلال النصف عام الذي ارتدى فيه قميص البيانكونيري. في 22 مباراة في جميع المسابقات، سجل عشرة أهداف، بالإضافة إلى أنه صنع ثلاثة أهداف أخرى.
كولو مواني ينتقل من أينتراخت فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو
في صيف عام 2023، انتقل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا من نادي سانت جيرمان إلى باريس مقابل 95 مليون يورو، لكنه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات الكبيرة المعلقة عليه هناك. وبعد عام ونصف، تم إعارته إلى يوفنتوس في الدوري الإيطالي، تلا ذلك صفقة إعارة أخرى إلى توتنهام هوتسبير.
في لندن، يبحث كولو مواني عن مستواه. على الرغم من أنه يحصل على وقت لعب منتظم مع توتنهام، إلا أن أرقامه تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. سجل هدفًا واحدًا وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. في باريس، لا يزال لديه عقد ساري المفعول حتى 30 يونيو 2028.
راندال كولو مواني: إحصائيات أدائه في موسم 2025/2026
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
دقائق اللعب
الدوري الإنجليزي الممتاز
23
1
1
1,235
دوري أبطال أوروبا
9
4
2
450
كأس الاتحاد الإنجليزي
1
0
1
59
كأس الرابطة
1
0
0
25