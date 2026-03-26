هل سيحدث تبادل مذهل؟ اللاعب الذي تبلغ قيمته 95 مليون يورو يبدو أنه مصمم على الانتقال

ولكن لكي تتمكن «السيدة العجوز» من تمويل صفقة كولو مواني، عليها أولاً أن تحقق عائدات من صفقات الانتقالات. وتتكهن الصحيفة بأن ذلك قد يؤدي إلى إجراء صفقة تبادل: انتقال كولو مواني إلى تورينو، وفي المقابل انتقال مهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد إلى باريس سان جيرمان.

يقال إن كولو مواني قد وافق بالفعل على الانتقال إلى بطل إيطاليا التاريخي، وهذا ليس مفاجئاً. فقد قضى أفضل فترة له منذ رحيله عن أينتراخت فرانكفورت خلال النصف عام الذي ارتدى فيه قميص البيانكونيري. في 22 مباراة في جميع المسابقات، سجل عشرة أهداف، بالإضافة إلى أنه صنع ثلاثة أهداف أخرى.