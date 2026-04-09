وفقًا لما أوردته صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، لن يمارس ميلان خيار الشراء الميسور التكلفة للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو. وبناءً على ذلك، سيعود فولكروغ بعد انتهاء الموسم، على الأقل مؤقتًا، إلى وست هام يونايتد، حيث لا يزال عقده ساريًا حتى عام 2028.
ترجمه
هل سنشهد انتقالًا مذهلاً؟ يبدو أن القرار قد اتخذ بشأن نيكلاس فولكروغ وميلان
لكن يبدو أن مستقبل اللاعب الدولي الألماني لم يعد موجودًا حتى مع فريق «الهامرز» المهدد بالهبوط. منذ انتقاله في عام 2024 من بوروسيا دورتموند إلى لندن، لم يشارك سوى في 29 مباراة مع النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب الإصابات. وسجل خلال تلك المباريات ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
كان من المفترض أن تتحسن الأمور في ميلان وأن يحجز تذكرة كأس العالم، لكن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لفولكروغ في العاصمة الإيطالية أيضًا. في الغالب، يستخدمه المدرب ماسيميليانو أليجري كلاعب بديل فقط، لكنه لعب مؤخرًا في التشكيلة الأساسية مرتين على التوالي.
لم يسجل الألماني سوى هدف واحد حتى الآن. وهذا قليل جدًا لإقناع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان. لم يتم اختيار فولكروغ للمباريات الودية الأخيرة قبل الإعلان عن تشكيلة كأس العالم، لذا فإن مشاركته في بطولة كأس العالم هذا الصيف معرضة للخطر. خاض آخر مباراة دولية له حتى الآن في صيف 2025 في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم ضد فرنسا.
- Getty Images Sport
تصنيف فويلكروغ في ميلان على أنه "حالة ميؤوس منها" - شائعات حول جيراسي
يبدو أن أداء ميلان الهجومي غير كافٍ أيضًا لكي يخطط النادي للاعتماد على فولكروغ على المدى الطويل. وقد انتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بأن ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي خلال الصيف.
وكتب الخبير المتخصص في شؤون الروسونيري أندريا لونغوني في عموده "ميلان هالو" على موقع كالتشيوميركاتو الشريك لـ SPOX عن "حالتين ميؤوس منهما" في هجوم ميلان، في إشارة إلى فولكروغ وكريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيغ السابق الذي تم التعاقد معه قبل بداية الموسم مقابل مبلغ كبير من نادي تشيلسي. وكان حكم لونغوني على اللاعب الألماني: "من المؤكد أنه لن يبقى. صحيح أنه لم يكلف النادي أي رسوم انتقال، لكن كان من الممكن توقع أداء أفضل منه قليلاً".
- Getty Images
شالكه 04: هل سيكون فولكروغ بديلاً لديزكو؟
أصبح مستقبل فولكروغ بعد انتهاء الموسم غير واضح أكثر من أي وقت مضى. ووفقًا لتقرير نشره موقع «كالسيوميركاتو»، قد يكون شالكه 04 هو المخرج. ويُقال إن هناك بالفعل اتصالات بين المهاجم والنادي الأزرق الملكي.
وإذا نجح شالكه في العودة إلى الدوري الألماني، فسيكون فولكروغ خيارًا مثيرًا للاهتمام للغاية للنادي. وذلك أيضًا لأن مستقبل إدين دزيكو بعد انتهاء الموسم غير واضح. وقد تألق المهاجم النجم، الذي يعاني حاليًا من إصابة في الكتف، منذ انتقاله في الشتاء، وسجل حتى الآن ستة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في ثماني مباريات بالدوري الثاني. لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم فقط.
وإذا تم تحقيق الصعود، فمن المحتمل أن ينهي اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا مسيرته بعد كأس العالم في الصيف. وكان دزيكو قد أخرج إيطاليا بشكل مثير مع البوسنة والهرسك في المباريات الفاصلة، وسيخوض مرة أخرى نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده بعد عام 2014.
نيكلاس فولكروغ: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة فيردر بريمن 124 49 16 هانوفر 96 80 24 8 نورنبرغ 59 18 11 بوروسيا دورتموند 43 15 10 وست هام يونايتد 29 3 2 غروثر فورث 24 6 1 ميلان 15 1 -