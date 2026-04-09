هل سنشهد انتقالًا مذهلاً؟ يبدو أن القرار قد اتخذ بشأن نيكلاس فولكروغ وميلان

لكن يبدو أن مستقبل اللاعب الدولي الألماني لم يعد موجودًا حتى مع فريق «الهامرز» المهدد بالهبوط. منذ انتقاله في عام 2024 من بوروسيا دورتموند إلى لندن، لم يشارك سوى في 29 مباراة مع النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب الإصابات. وسجل خلال تلك المباريات ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

كان من المفترض أن تتحسن الأمور في ميلان وأن يحجز تذكرة كأس العالم، لكن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لفولكروغ في العاصمة الإيطالية أيضًا. في الغالب، يستخدمه المدرب ماسيميليانو أليجري كلاعب بديل فقط، لكنه لعب مؤخرًا في التشكيلة الأساسية مرتين على التوالي.

لم يسجل الألماني سوى هدف واحد حتى الآن. وهذا قليل جدًا لإقناع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان. لم يتم اختيار فولكروغ للمباريات الودية الأخيرة قبل الإعلان عن تشكيلة كأس العالم، لذا فإن مشاركته في بطولة كأس العالم هذا الصيف معرضة للخطر. خاض آخر مباراة دولية له حتى الآن في صيف 2025 في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم ضد فرنسا.