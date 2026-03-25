يبدو أن المفاوضات حول عقد أنطونيو روديجر بدأت تكتسب زخماً. بعد أن أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» مؤخراً بأن ريال مدريد قد قدم عرضاً لللاعب الألماني لتجديد عقده، ترددت شائعات جديدة من إيطاليا تفيد بأن روديجر قد يكون مطلوباً أكثر مما كان متوقعاً في البداية.
هل ستندلع منافسة على التعاقد معه؟ يبدو أن عدة أندية كبرى تتنافس على ضم أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد
وفقًا لصحيفة «توتوسبورت»، فإن مانشستر يونايتد وليفربول، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس تورينو، مهتمون بخدمات المدافع الذي ينتهي عقده في الصيف. كما أفادت الصحيفة بأن يوفنتوس يحاول إغراء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعقد لمدة عامين بقيمة إجمالية تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو.
في المقابل، يُقال إن عرض ريال مدريد لا يتجاوز سنة واحدة وخمسة ملايين يورو. ومن العوامل المهمة في قرار روديجر أيضًا مسألة المدرب التي لا تزال مفتوحة في صفوف "الملكيين". قد يصبح المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا حلاً دائمًا في العاصمة الإسبانية، اعتمادًا على النتائج في دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، عاد روديجر ليكون أحد اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع. وكان سلفه المقال تشابي ألونسو معروفًا بأنه ليس من معجبي روديجر.
- Getty Images
روديجر في مدريد منذ عام 2022
يلعب روديجر مع الفريق المدريدي منذ عام 2022، حيث خاض منذ ذلك الحين 174 مباراة رسمية. وفي عام 2023، توج اللاعب الدولي الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، بعد أن كان قد فاز باللقب من قبل مع نادي تشيلسي في عام 2021.
حقق روديجر انطلاقته مع نادي شتوتغارت في عام 2012، قبل أن ينتقل إلى نادي روما في الدوري الإيطالي في عام 2015، في البداية على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي بعد عام واحد. غادر المدينة الخالدة في نهاية المطاف بعد عامين، في عام 2017، متوجهاً إلى لندن للانضمام إلى نادي تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.
أنطونيو روديجر: إحصائياته مع ريال مدريد
الألعاب
174
أهداف
8
تمريرات حاسمة
4
بطاقات صفراء
18
بطاقات صفراء وحمراء
0
بطاقات حمراء
1