تدرس روما بعناية تشكيلة خط الوسط للموسم المقبل. قد يجذب أداء مانو كوني عروضاً جديدة بعد محاولة إنتر ميلان التعاقد معه في الصيف، وربما من جانب «النيرازوري» مرة أخرى، في حين أن عقد لورينزو بيليجريني على وشك الانتهاء وقد يغادر النادي مجاناً. وللحصول على بديل مهم في خط الوسط، ستكون هناك حاجة إلى أفكار جيدة بالإضافة إلى استثمارات كبيرة، وقد يكون ريمو فرويلر هو الخيار الأول في هذا الصدد.
هل ستجمع روما بين فرويلر وغاسبيريني؟ عقده مع بولونيا على وشك الانتهاء واللاعب منفتح على الفكرة
فكرة قيد الدراسة
كان هذا اللاعب، الذي لم يكن من الممكن الاستغناء عنه في خط وسط بولونيا أولاً تحت قيادة موتا ثم إيطاليانو، أحد الركائز الأساسية لخطط غاسبيريني خلال السنوات التي قضاها في أتالانتا، حتى انتقاله إلى نوتنغهام فورست في عام 2022، وهو الموسم الذي سبق عودته إلى إيطاليا مباشرةً حيث وقع عقداً مع «الروسوبلو» يمتد حتى عام 2026. يبدو أن العقد المنتهي الصلاحية لن يتم تجديده، وبالتالي لا يتطلب الأمر سوى موافقة جاسبيريني حتى يتمكن المدير الرياضي ماسارا من محاولة إبرام الصفقة مع اللاعب الدولي السويسري، الذي سجل هدفاً ضد إيطاليا في دور الـ16 من يورو 2024.
داخل عقل غاسب
إن العلاقة بين فرويلر البالغ من العمر 34 عامًا وغاسبيريني هي علاقة تتجاوز حدود الملعب بعد ست سنوات ونصف من العمل معًا. وهذا ما تعكسه كلمات اللاعب السويسري، قبل المباراة الأوروبية ضد روما، التي انتهت بنتيجة 4-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، والتي تأهلوا بعدها إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي:
"أعرف عن ظهر قلب طريقة لعبه، حتى وإن كان هو أيضاً قد غيّر أسلوبه الكروي خلال هذه السنوات. لكن الأساس يبقى تقريباً كما هو. تربطني علاقة رائعة بغاسبيريني داخل الملعب وخارجه. أعرف جيداً أيضاً تعديلاته، سواء لعب بثلاثة مهاجمين أو بمهاجم إضافي، والأفكار التي تدور في رأسه".
الاستمرار في الإقامة في إيطاليا
"لم أقرر بعد مستقبلي، سنرى ما سيحدث نظراً لأن عقدي على وشك الانتهاء"، قال فرويلر من معسكر المنتخب السويسري، الذي يخوض مباراة ودية ضد ألمانيا استعداداً لكأس العالم. "بالتأكيد لا أستبعد فكرة البقاء في إيطاليا. يلعب العديد من السويسريين في الدوري الإيطالي، وهو دوري يتناسب جيدًا مع قدراتنا. نحن ننمو بذكاء تكتيكي جيد: أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعل السويسريين يقدمون أداءً جيدًا في الدوري الإيطالي".
موسم فرولر
سجل فرويلر 30 مباراة و2 تمريرات حاسمة في المجموع خلال الموسم، الذي أفسده كسر في الترقوة أبعده عن الملاعب لأكثر من شهر بقليل بين نوفمبر وديسمبر.