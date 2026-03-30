هل ستتمكن إيطاليا من إنهاء غيابها عن كأس العالم؟ منتخب «الأزوري» المتجدد بقيادة جينارو غاتوسو يتطلع إلى التخلص من شبح الماضي في مواجهة البوسنة والهرسك

لكن كما اعترف لوكاتيلي، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "لم نرتح بعد، لأننا ما زال أمامنا نهائي التصفيات لنخوضه".
على الجانب الإيجابي، كان الفوز على ويلز في كارديف سيكون تحدياً أصعب من التغلب على البوسنة والهرسك في زينيكا - ولهذا السبب شوهد العديد من أعضاء فريق غاتوزو وهم يحتفلون بنجاح البلقان في ركلات الترجيح يوم الخميس.
يحتل فريق سيرجي بارباريز المركز66 في تصنيف الفيفا العالمي (بينما تحتل إيطاليا، رغم كل ما واجهته من صعوبات، المركز 12)، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على قائده البالغ من العمر 40 عاماً، والهداف الأول، واللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب، إدين دزيكو، في تسجيل الأهداف. ومع ذلك، كان البوسنيون على بعد 13 دقيقة من ضمان التأهل التلقائي قبل أن يخسروا تقدمهم أمام النمسا في مباراة المجموعة الأخيرة، بينما أثبتوا قوتهم بعد تأخرهم في كل من المباراة وركلات الترجيح في ملعب كارديف سيتي.
علاوة على ذلك، تقع كل الضغوط على عاتق الأزوري. يمر كرة القدم الإيطالية بمرحلة سيئة في الوقت الحالي. فبالإضافة إلى غياب المنتخب الوطني عن كأس العالم مرتين لأول مرة في تاريخه، تخضع قوة الدوري المحلي مرة أخرى لتدقيق شديد بعد أن فشل أي فريق من الدوري الإيطالي في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومع ذلك، هناك تفاؤل حذر يحيط بهذه الخطوة الأخيرة الحاسمة نحو نوع من التعويض. يبرهن تونالي على سبب رغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد معه هذا الصيف، كما عاد المدافع أليساندرو باستوني، المطلوب بنفس القدر في إنتر، في الوقت المناسب من الإصابة الأسبوع الماضي، كما أن إيطاليا تمتلك فريقاً أقوى من البوسنيين بشكل عام.
ومع ذلك، فإن لديهم أيضًا مدربًا تمكن من استعادة بعض الثقة في الأزوري بعد هزائم متتالية في تصفيات كأس العالم.
كان لديهم بلا شك لاعبون أفضل في الهزائم السابقة أمام السويد ومقدونيا الشمالية، لكن، كما قال فابيو كابيلو لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الأسبوع الماضي، لم تبدُ تلك الفرق متحدة بقدر فريق غاتوسو. قال أيقونة التدريب الإيطالية: "أمام أيرلندا الشمالية، رأينا فريقًا بذل قصارى جهده".
من الضروري بذل جهد مماثل في زينيكا لأنهم لن يواجهوا البوسنة والهرسك فحسب، بل سيخوضون معركة ضد "الشياطين" نفسها التي قال تونالي إنهم رأوها قبل نصف النهائي. قال لاعب خط وسط ميلان السابق: "لا أقول إننا كنا خائفين، لكن، للأسف، قد يحدث أن نفكر في تلك الهزائم السابقة".
لكن لا مجال للأعذار. قال تونالي: "ليس هناك خيار سوى الفوز". إنهم مدينون بذلك لأنفسهم. ولمدربهم. وللحركة الكروية الإيطالية بأسرها. وربما الأهم من ذلك كله، للأطفال الفقراء الذين يتوقون بشدة لمعرفة شعور مشاهدة بلدهم يتنافس في كأس العالم.