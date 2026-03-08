Getty
ترجمه
هل رايان رينولدز على وشك شراء نادٍ في البرازيل؟! مالك مشارك في نادي ريكسهام يرد على مزاعم الاستحواذ الجديدة
رينولدز شارك مع فرق ريكسهام ونيكاكسا وإنتر بوغوتا
أكمل رينولدز خطوة مذهلة في مجال ملكية الأندية الرياضية في أوائل عام 2021 عندما وقع هو وروب ماك على صفقة الاستحواذ على نادي ريكسهام. لم يكن أحد يعرف ما يمكن توقعه في تلك المرحلة، ولكنهم استمتعوا برحلةرائعة على مدار خمس سنوات حطمت الأرقام القياسية.
حقق فريق ريد دراغونز صعودًا سريعًا من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز، وتركز الأنظار الآن على حجز مكان في الدوري الممتاز. تم تصوير الكثير من الأحداث الدرامية في سلسلة الأفلام الوثائقيةالحائزة على جوائز "مرحبًا بكم في ريكسهام".
يشارك رينولدز وماك في مشاريع رياضية أخرى، حيث يمتلكان حصة في فريق Alpine Formula 1 كجزء من مجموعة استثمارية هناك، بينما تم إقامة علاقات مهنية ومالية مع فريق Liga MX Necaxa وفريق La Equidad الكولومبي، الذي تم تغيير اسمه إلى Inter Bogota.
بعد دخول السوق الجنوب أمريكية، تمت مناقشة دخول سوق البرازيل في سانتا كروز. لكن ESPN تؤكد أن "لم يتم الاتصال بأي شخص من النادي بشأن البيع".
- Getty
هل سيشتري رينولدز فريق كرة قدم في البرازيل؟
وقد تناولوا هذه المسألة مباشرة مع رينولدز، حيث صرح لـ ESPN قبل هزيمة وريكسهام الدرامية في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي: "أنا مهتم بقضاء بقية حياتي في البرازيل، ولكن ليس بشراء نادٍ.
لا، لدي بالفعل الكثير لأتعامل معه هنا. وأنا ممتن جدًا ومحظوظ لأنني أستطيع القيام بذلك. أعتقد أنني أفضل القيام بشيء واحد جيدًا على القيام بـ 50 شيءًا بشكل سيئ. لذا، كما تعلمون، يمكنني زيارة البرازيل دون كل الضغوط التي تأتي مع امتلاك نادٍ".
رينولدز وماك ينشران أخبار ريكسهام
سوف يقوم رينولدز بمزيد من الرحلات إلى البرازيل في المستقبل، بعد أن استمتع تمامًا بالوقت الذي قضاه في ذلك البلد حتى الآن. وصلت أخبار إنجازات ريكسهام إلى تلك المنطقة من العالم، حيث جعلت الشركات الكبرى من فريق ريد دراغونز موضوعًا للنقاش العالمي.
وأضاف رينولدز عن نشر هذه الأخبار: "كنت في البرازيل في عام 2024، في صيف عام 2024. وصدمت عندما رأيت عدد الأشخاص الذين يعرفون عن وريكسهام، وليس فقط يعرفون عنه، بل يتابعون النادي. وأعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك - وقد كان الأمر كذلك دائمًا - هو أن وريكسهام موجود في كل مكان.
"هناك 'وريكسهام' في البرازيل. هناك 'وريكسهام' في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، حيث أنا من هناك، وفي جميع أنحاء العالم. أعتقد أن الناس يتعاطفون معها بهذه الطريقة. إنها مثل معبد كرة القدم. إنها مركز مجتمعي لكثير من الناس. وبينما تجمع الناس بطريقة جميلة، يمكنها أيضًا أن ترفع من شأن مجتمع بأكمله".
- Getty/GOAL
هل سيصعد فريق ريكسهام إلى الدوري الممتاز هذا الموسم؟
لن يتحمل رينولدز التحدي المتمثل في إحداث تأثير مماثل في ريسيفي، حيث سيترك سانتا كروز لتدبر أمرها بنفسها. سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات في شكل ثقة وأموال في ريكسهام في المستقبل القريب.
يحتل فريق فيل باركنسون حالياً المركز السادس في بطولة الدوري، مع فرصة للعب في التصفيات. إذا تمكنوا من تحقيق الصعود الرابع على التوالي والوصول إلى الدوري الممتاز، فسيكون من الضروري إنفاق المزيد من الأموال في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يتم تحطيم الأرقام القياسية في التعاقدات بشكل منتظم في ملعب ريسكورس جراوند.
إعلان