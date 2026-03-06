هل دعم ريال مدريد الرجل الخطأ؟ ألفارو أربيلوا ليس "الرجل المناسب" لهذا المنصب، حيث أشار أسطورة النادي إلى خيار بديل بعد إقالة تشابي ألونسو "المتسرعة"

هيلغيرا مصمم على أن الفترة الزمنية لتقييم ألونسو كانت قصيرة بشكل غير عادل، مما يشير إلى أن النادي أصيب بالذعر خلال فترة صعبة من الأداء بدلاً من الوثوق في العملية طويلة الأمد. انتهت فترة عمل الإسباني بالتراضي في 12 يناير، بعد يوم واحد فقط من الهزيمة الصعبة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي فترة طغت عليها أيضًا الخلافات التكتيكية المزعومة مع فينيسيوس جونيور.

قال هيلغيرا: "أعتقد أنه كان يجب عليهم الانتظار حتى فبراير أو مارس للحكم. بحلول ذلك الوقت، كنا سنرى أداء الفريق الحقيقي. لقد تسرعوا في إقالة تشابي ألونسو".