هل دعم ريال مدريد الرجل الخطأ؟ ألفارو أربيلوا ليس "الرجل المناسب" لهذا المنصب، حيث أشار أسطورة النادي إلى خيار بديل بعد إقالة تشابي ألونسو "المتسرعة"
مؤسسة ألونسو تستحق المزيد من الصبر
أعرب هيلغيرا عن اعتقاده الراسخ بأن ألونسو يستحق المزيد من الصبر من قبل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من بعض التحفظات التكتيكية، فإن الفريق يمتلك أساسًا متينًا كان ينبغي منحه مزيدًا من الوقت لكي يزدهر قبل أن تتخذ قيادة النادي قرارًا بفصله. وجادل بأن التقييم العادل للإمكانات الحقيقية للفريق تحت قيادة المدرب السابق لباير ليفركوزن كان ينبغي تأجيله إلى وقت لاحق من الموسم.
الخروج "المتسرع" لألونسو
هيلغيرا مصمم على أن الفترة الزمنية لتقييم ألونسو كانت قصيرة بشكل غير عادل، مما يشير إلى أن النادي أصيب بالذعر خلال فترة صعبة من الأداء بدلاً من الوثوق في العملية طويلة الأمد. انتهت فترة عمل الإسباني بالتراضي في 12 يناير، بعد يوم واحد فقط من الهزيمة الصعبة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي فترة طغت عليها أيضًا الخلافات التكتيكية المزعومة مع فينيسيوس جونيور.
قال هيلغيرا: "أعتقد أنه كان يجب عليهم الانتظار حتى فبراير أو مارس للحكم. بحلول ذلك الوقت، كنا سنرى أداء الفريق الحقيقي. لقد تسرعوا في إقالة تشابي ألونسو".
شكوك حول ترقية أربيلوا
كما قوبل تعيين أربيلوا بالتشكيك، حيث أشار هيلغيرا إلى نقص كبير في الخبرة على أعلى المستويات. وأضاف: "هذا أمر سخيف. أربيلوا لم يسبق له أن درب في الدوري الإسباني، وفي اليوم الذي تمت ترقيته فيه، خسر 4-1 مع كاستيا".
هل أضاع ريال مدريد فرصة راؤول؟
كما انتقد هيلغيرا قرار ريال مدريد بتجاهل أسطورة النادي راؤول، الذي قضى ست سنوات كمدرب لفريق كاستيا التابع للنادي بعد مسيرة لامعة كلاعب في البرنابيو. وأضاف: "كان راؤول سيتعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل لأنه كان قائداً للفريق وعاش مثل هذه المواقف. لا أعتقد أن أربيلوا كان الشخص المناسب".
