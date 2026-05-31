"الصوت داخل رأسه السبب".. زميل بيلينجهام السابق يرد على اتهامات الغرور!
تفنيد صفة "المتكبر"
منذ انتقاله المثير إلى ريال مدريد، ظل بيلينجهام تحت المجهر، حيث أشار بعض النقاد إلى أن سلوكه داخل الملعب ينم عن بعض الغرور. ومع ذلك، يعتقد ديفيس، الذي شارك بيلينجهام المراهق غرفة الملابس في بيرمنجهام سيتي، أن وسائل الإعلام غالبًا ما تسيء تفسير ثقة الرياضيين من النخبة.
وفي حديثه إلى الموقع الرسمي للنادي، أوضح ديفيس: "كان فتى متواضعاً. يعتقد الناس أنه متعجرف، لكن عليك أن تكون واثقاً من نفسك. نحن في إنجلترا نعتبر ذلك تعجرفاً. لكن عندما تكون بهذه الجودة، يجب أن يكون لديك هذا الصوت في رأسك الذي يظل يخبرك أنك جيد بما فيه الكفاية".
العلامات المبكرة على إمكانات عالمية المستوى
ديفيس، الذي خاض 182 مباراة مع فريقه، شهد الصعود السريع لبيلينجهام في ملعب النادي التدريبي «واست هيلز». فحتى في سن السادسة عشرة، كان الفائز بدوري أبطال أوروبا يجعل اللاعبين المحترفين الكبار يبدون عاديين في الحصص التدريبية، مما لم يترك لديفيس أي شك في المسار الذي سيسلكه الشاب.
وفي معرض تذكره للأجواء السائدة في ذلك الوقت، اعترف ديفيس قائلاً: "هل أنا متفاجئ من صعوده السريع؟ لا، بسبب بعض الأشياء التي كان يفعلها. كنت شبه يائس للانضمام إلى فريقه في مباريات الخماسيات! كان يحتاج فقط إلى القوة البدنية، لكنه كان ذكياً بما يكفي لعدم الدخول في بعض المواجهات البدنية. هذه هي الذكاء الكروي في مثل هذا العمر الصغير".
مرشد للجيل القادم
خلال فترة انتقالية في نادي برمنغهام سيتي، شعر ديفيس بمسؤولية شخصية تجاه المساعدة في اندماج خريجي الأكاديمية. ورأى في بيلينجهام نضجًا فريدًا مكن هذا المراهق من تحمل صعوبات كرة القدم في دوري الدرجة الثانية دون أن يفقد الطابع المتواضع الذي ميز سنواته الأولى.
وأشار ديفيس إلى أهمية تهيئة بيئة ترحيبية لهذا الموهبة الفذة، قائلاً: "تأتي إلى هنا وترى بدايات ظهور جود بيلينجهام الشاب. شعرت أن من واجبي أن أجعل هؤلاء الشباب يشعرون بالترحيب. لقد تعرضت للتنمر من قبل اللاعبين الأكبر سناً عندما كنت مبتدئاً، وكنت أكره الشعور الذي كان ينتابني جراء ذلك".
من سانت أندروز إلى البرنابيو
في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد إلى مراحل إعادة البناء المستقبلية، يظل بيلينجهام حجر الزاوية في مشروعه. ورغم أن المدرب الجديد جوزيه مورينيو قد يسعى إلى إجراء تعديل شامل في تشكيلة الفريق والتخلص من الأنا المتضخمة، فإن الإجماع السائد بين من يعرفون بيلينجهام عن كثب هو أن شخصيته تمثل ميزة وليس عائقًا. إن قدرته على الموازنة بين التواضع والروح التنافسية التي أشار إليها ديفيس هي ما يميزه عن المواهب الأخرى.
تعد رحلة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من سانت أندروز إلى نخبة كرة القدم العالمية دليلاً على الطبيعة الواثقة من نفسها التي وصفها ديفيس. بالنسبة لبيلينجهام، فإن الضجة المحيطة بموقفه هي مجرد ضجة. وبدعم من زملائه السابقين الذين شاهدوا نموه عن كثب، يواصل لاعب الوسط إسكات المشككين من خلال ترك أدائه على أرض الملعب يتحدث عن نفسه.