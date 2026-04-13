Richard Martin

هل تشاهدون يا أرسنال؟! فائزون وخاسرون مع قيام مانشستر سيتي بإعداد مواجهة تاريخية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز - لكن مغامرة تشيلسي بضم ليام روزينيور تهدد بتدمير مشروع «البلوز» تمامًا

أصبحت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بعد ظهر يوم الأحد محط اهتمام أكبر مما كان متوقعًا بعد نتائج جولة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد خسر أرسنال، المتصدر، بشكل مفاجئ على أرضه أمام بورنموث، مما فتح الباب أمام فريق بيب جوارديولا في سباق اللقب، في حين تجنب ليفربول، صاحب المركز الخامس، التعثر مجددًا أمام فولهام، ليضغط بذلك على «البلوز» الذين يسعون للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كان من المتوقع أن يتعرض تشيلسي لهزيمة ساحقة على يد مانشستر سيتي، وذلك في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة التي شهدت خسارته لأربع مباريات من أصل خمس في جميع المسابقات، ولم يجد الفريق متنفساً له إلا في الفوز الساحق 7-0 على فريق بورت فيل من دوري الدرجة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي.

لهذا السبب كان من المفاجئ أن يتمكن فريق ليام روزينيور من إبعاد الضيوف في الشوط الأول الذي بدا أشبه بجلسة تدريب، حيث كان الفريقان يتحسسان بعضهما البعض قبل أن يظهرا وجهيهما الحقيقيين بعد الاستراحة. وهذا بالضبط ما حدث.

كسر تشيلسي التعادل في بداية الشوط الثاني عن طريق بطل كأس كاراباو نيكو أورايلي، وسرعان ما تبع ذلك الهدف الثاني من مارك جويهي. استغل جيريمي دوكو بعض الإهمال في الاستحواذ من مويسيس كايسيدو ليضيف الهدف الثالث بعد ذلك بوقت قصير.

كان لمباراة الأحد في غرب لندن تداعيات هائلة على كيفية سير نهاية الموسم، وقد تكون نقطة تحول في حملة قد تُذكر على مر العصور. GOAL تحلل الفائزين والخاسرين في ستامفورد بريدج...

    الفائز: ريان شيركي

    تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الذي وُصف على نطاق واسع بأنه «متمرد»، والذي لم يرقَ في السابق إلى مستوى التوقعات المحيطة به باعتباره «المعجزة المراهقة»، بدا خيارًا محفوفًا بالمخاطر لخلافة كيفن دي بروين. لكن ريان شيركي لم يثبت فقط أنه صفقة ذكية للمستقبل مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) فحسب، بل قد يكون هو الفارق الذي يحدد فوز مانشستر سيتي بالدوري من عدمه.

    فقد كسر هذا العبقري الفرنسي جمود المباراة بتمريرة عرضية إلى أورايلي، ثم أبدع في صنع هدف مارك جويهي، مظهراً مهارته في المراوغة وموهبته في اختيار التمريرات. وبهذه التمريرتين الحاسمتين في غضون سبع دقائق، رفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم - وهو رقم لا يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز.

    • إعلان
    الخاسر: أرسنال

    ربما كان الخاسر الأكبر في مباراة الأحد هو فريق لم يشارك فيها أصلاً. فقد انطلقت هتافات "هل تشاهدوننا يا أرسنال؟" من مدرج الزوار في ستامفورد بريدج مع تقدم المباراة، وازدادت حدة هذه الهتافات مع كل هدف يسجله مانشستر سيتي.

    وقد قلص مانشستر سيتي الفارق مع آرسنال إلى ست نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة في رصيده. لكن الأهم من ذلك كله هو أنه يستضيف آرسنال في ملعب الاتحاد في نهاية الأسبوع المقبل، في مباراة عادة ما تحدد مصير اللقب في المواسم الأخيرة.

    سحق رجال جوارديولا فريق ميكيل أرتيتا في موسم 2022-23 قبل أن يتمكن أرسنال من الصمود لتحقيق تعادل 0-0 في الموسم التالي، الأمر الذي أثار انتقادات من رودري بشأن عقلية الفريق التي لا ترغب في الفوز بالمباراة والدوري. كان التعادل المثير 2-2 في بداية موسم 2024-25، في رأيي، علامة على أن الفريقين غير المثاليين سيقصران دائمًا عن ليفربول.

    أمامنا الآن ستة أيام من الاستعدادات لواحدة من أكثر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ترقباً منذ سنوات. يواجه أرسنال تشتيتاً، أو نعمة، تتمثل في مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع سبورتنج قبل ذلك، بينما يتمتع مانشستر سيتي بأسبوع حر للاستعداد. كيف حال أعصابكم يا جماهير الغانرز؟

    الفائز: نيكو أورايلي

    غالبًا ما ينظر سكان مانشستر إلى لندن بنظرة تشوبها الشك، لكن أورايلي قضى أوقاتًا رائعة في رحلتيه الأخيرتين إلى العاصمة مع فريق مانشستر سيتي. من الواضح أن إحباط حلم أرسنال بالفوز بالرباعية من خلال تألقه في نهائي كأس كاراباو في ويمبلي قبل ثلاثة أسابيع لم يشبع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي بدا وكأنه في مهمة لزيادة الضغط على الغانرز أكثر فأكثر منذ لحظة وصوله إلى ستامفورد بريدج.

    كان من الممكن رؤية جوع أورايلي الذي لا يشبع في الشوط الأول عندما انقض على إستيفاو بقوة هائلة وخلق فرصة جيدة لم يستطع شيركي استغلالها. وعوض الفرنسي عن ذلك برد الجميل في الشوط الثاني بتمريرة عرضية رائعة، ولم يخيب أورايلي الآمال، حيث تغلب على أندريه سانتوس في الهواء وسدد رأسية قوية كان إرلينغ هالاند، الذي كان يقف على بعد بضعة أقدام إلى يساره، ليفتخر بها. 

    ساهم لاعب مانشستر سيتي المتعدد المواهب، الذي نشأ في أكاديمية النادي، في تسجيل 14 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، وقد اكتسب مؤخراً شغفاً خاصاً بالتسجيل، حيث سجل ستة أهداف منذ فبراير، أربعة منها بضربة رأس.

    الخاسر: ليام روزينيور

    من المرجح أن ليام روزينيور لم يبدأ موسم 2025-2026 متوقعاً أن يكون مدرباً رئيسياً لتشيلسي. وربما لم يخطر بباله حتى أن ذلك ممكن، إلى أن خسر إنزو ماريسكا منصبه في يوم رأس السنة. بل إن المدافع السابق حقق بداية جيدة في مقعد المدربين بملعب ستامفورد بريدج، لكن فريقه لم يتمكن من التخلص من عادة وصفها روزينيور ذات مرة بأنها «إحراق النقاط».

    ومع ذلك، لا يمكن إلقاء اللوم على مجموعة المواهب الشابة في تشيلسي وحدها على المأزق الذي يجدون أنفسهم فيه. المسؤولية تقع في المقام الأول على روزينيور، الذي زاد من صعوبة المهمة على نفسه بالموافقة على عقوبة النادي لنائب القائد إنزو فرنانديز بالغياب عن مباراتين بسبب تعليقاته حول احتمال انضمامه إلى ريال مدريد في المستقبل. 

    وفي غياب فرنانديز، ارتكب لاعبا خط وسط البلوز كايسيدو وأندريه سانتوس أخطاء أدت إلى أهداف مانشستر سيتي. وإذا لم يضمن تشيلسي مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمن المحتمل أن يقوم مالكو النادي بتغيير آخر في الجهاز الفني، بعد أن كانوا قد ركزوا كثيراً على أهمية التأهل عند وصول روزينيور.

    الفائز: مارك غويهي

    عندما انضم جويهي إلى مانشستر سيتي في منتصف يناير، أضفى على الفور بعض الاستقرار على خط الدفاع الذي كان يعاني من إصابات روبن دياس وجوسكو جفارديول في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي. وبفضل اندماجه السلس في خط الدفاع رغم لعبه مع عدة شركاء مختلفين، ساعد اللاعب الدولي الإنجليزي فريق غوارديولا على إعادة مسار الموسم إلى المسار الصحيح. 

    في ستامفورد بريدج، كان مصمماً على المشاركة في الهجوم، وبعد أن حصل على فرصتين في الشوط الأول، سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، بعد أن سجل أول أهدافه مع ناديه الجديد في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد سالفورد سيتي قبل شهرين.

    بصفته ابن قس، لا بد أن غويه قد سمع كثيرًا المقولة التي تقول إن طرق الله غامضة. ورغم أنه كان مكتئبًا بشكل مفهوم عندما فشل انتقاله المخطط له إلى ليفربول في اللحظة الأخيرة الصيف الماضي، إلا أنه لا بد أنه سعيد لأن ذلك حدث.

    فبينما يكافح الريدز من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، ولا يملكون أي فرصة تقريبًا للفوز بأي لقب الآن، يشارك المدافع في سباق حقيقي على اللقب مع مانشستر سيتي، ويتطلع إلى خوض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    الخاسر: مغامرة شركة BlueCo

    لا تمتد سلسلة المسؤولية في تشيلسي إلا من روزينيور إلى مجلس إدارة النادي نفسه. فقد قررت شركة «بلو كو» المالكة أن منصب ماريسكا أصبح غير قابل للاستمرار، بعد أن بدا أنه وصل إلى أقصى حدوده في ظل ظروف مرهقة، واتفق الطرفان على أن من الأفضل لهما أن يفترقا.

    وبإبعاد ماريسكا، جازفت BlueCo بوضع روزينيور، الذي لا يُعرف عنه الكثير، على رأس الفريق، والذي لا يمكن لفريقه في تشيلسي أن يقارن بالفريق الذي كان يديره الإيطالي. هناك دائمًا قصص عن الفوضى والارتباك في ستامفورد بريدج، وهذه هي الثقافة التي خلقوها لأنفسهم.

    لا يفصل بين البلوز والنصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز سوى ثلاث نقاط، بعد أن أفسدوا موسمهم دون سبب يذكر. تشير التقارير إلى أن تشيلسي قد يضطر إلى بيع لاعبين رئيسيين إذا لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بمعدل الديون إلى الصافي، في حين أن رغبة فرنانديز في الرحيل قد تكون بداية لوباء ينتشر في جميع أنحاء النادي.