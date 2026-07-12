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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

هل أكد قدوم زيدان؟ .. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة انزعاج ديدييه ديشان من جملته "المثيرة للجدل"!

ديدييه ديشامب
زين الدين زيدان
فرنسا
كأس العالم

"كان بالإمكان أن نجدد عقده لولا إعلانه بالرحيل"

في الوقت الذي يتطلع فيه ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، نحو ختام تاريخي لمسيرته التي لا تنسى في قيادة "الديوك"، لا تزال الأمور غير محسومة، بشأن هوية المدرب الجديد، على الرغم من أن المؤشرات تتجه بقوة نحو أسطورة ريال مدريد، زين الدين زيدان.

المنتخب الفرنسي يبحث عن اللقب الثاني في كأس العالم، تحت قيادة "المدرب" ديشان، بعد تأهله إلى نصف نهائي مونديال أمريكا الشمالية، للمرة الثالثة على التوالي.

  • Philippe DialloGETTY

    رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن خليفة ديشان

    وفي هذا السياق، رفض فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التأكيد على هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، بعد رحيل ديدييه ديشان.

    وقال ديالو، في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، "لقد قلت بالفعل، (سأعلن) بعد كأس العالم، نرفض التسرع في الأمور، اليوم، المنتخب في نصف النهائي، وسنرى الأمر لاحقًا".

    وكان ديشان قد حسم مسألة رحيله عن قيادة فرنسا، منذ يناير 2025، حيث قال في حوار مع قناة TF1، إنه متواجد مع الديوك منذ 2012، وسيبقى حتى 2026، ليشارك في كأس العالم، والتي ستكون عندها نهاية المطاف، لأن الأمر يجب أن ينتهي، مضيفًا أن 14 عامًا في الجهاز الفني للمنتخب، فترة طويلة، والأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت لعدة سنوات.

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    هل أزعجت مقولته ديشان؟

    وتلقى ديالو سؤالًا حول مقولته بأنه يعرف بالفعل اسم البديل، وما إذا كان تصريحه قد تسبب في انزعاج ديشان، خاصة وأن هذا الحديث زاد من حدة المؤشرات نحو زيدان باعتباره الأوفر حظًا لخلافة زميله السابق في صفوف الديوك.

    وقال رئيس الاتحاد الفرنسي "أولًا: أنا لم أذكر أي أسماء، ثانيًا: علاقتي تطورت مع ديدييه (ديشان) في الأشهر الأخيرة، منذ قرعة كأس العالم في ديسمبر. استمعتُ إلى رغباته ورؤيته، والعلاقة بيننا جيدة. اللاعبون هم الفنانون، والمدرب هو المخرج، وأنا المنتج".

    وأشار ديالو إلى أن جملته (حول معرفته بالاسم الجديد)، قد أسيء تفسيرها في بلاده، بقوله "لم أقصد أن أقول بهذا المعنى، أذكر أن المدرب هو من أعلن عن قراره بالرحيل. مسؤوليتي هي التخطيط لمن سيأتي بعد ذلك، أود أن أبقى قليل الظهور احترامًا لمن يعملون الآن".

    وتابع "قرار المغادرة جاء من ديدييه، وبعد تحليل دقيق، ووفق النتائج الأخيرة، كان بالإمكان أن نتجه إلى تجديد عقده لو لم يعلن عن تنحيه".

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    ختام حقبة تاريخية

    وبعد فترة من التقلبات، تأججت بأزمة مونديال 2010، والخروج المبكر من دور المجموعات، جاء ديدييه ديشان، ليعيد الاستقرار إلى المنتخب الفرنسي، ويصنع معه حقبة تاريخية لا تنسى.

    منذ تولي ديشان تدريب فرنسا، وبدأت معه أسهم "الديوك" في الصعود، ما بين الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2016)، والفوز بالميدالية الفضية، ثم التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، ومن ثمّ التتويج بدوري الأمم الأوروبية 2021، فضلًا عن الوصول إلى نهائي مونديال قطر 2022، والخسارة بصعوبة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

    وبلغة الأرقام، فإن ديدييه ديشان قاد المنتخب الفرنسي في 185 مباراة، حقق خلالها 122 فوز، مقابل 32 تعادلًا و31 هزيمة، كما سجل لاعبو "لي بلو" تحت قيادته، 400 هدف واستقبلوا 172 هدف.

    ورغم أن مسيرة ديشان "الأسطورية" لم تنجح في كسر النحس الفرنسي مع بطولة اليورو، حيث وصل إلى نصف النهائي في 2024، كما غادر من دور الأربعة في دوري الأمم الأوروبية 2025، أمام إسبانيا في البطولتين، إلا أن المونديال لا يزال شاهدًا على تلك الحقبة الذهبية، مع وصول رفاق كيليان مبابي إلى نصف النهائي، للمرة الثالثة على التوالي، في ظل البحث عن اللقب المونديالي قبل رحيل ديشان.

    الجدير بالذكر أن ديشان يعد ركنًا أساسيًا في تاريخ المنتخب الفرنسي، وهو الذي قاد "الديوك" للتتويج بكأس العالم، لاعبًا ومدربًا، في نسختي 1998 (حيث كان يرتدي شارة القيادة) و2018.

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    زيدان خليفة ديشان؟

    ومنذ إعلان ديشان عن قراره بالرحيل عن منصبه بعد كأس العالم، وعادت الترشيحات بقوة لتدور حول زين الدين زيدان، الأسطورة الفرنسية الذي صنع مجدًا مع ريال مدريد، بقيادته للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا، في ثلاثة مواسم على التوالي.

    وفي حالة الإعلان عن زيدان كمدير فني جديد لفرنسا، بعد ديشان، فإنه سيصبح أمام اختبار تاريخي صعب، من أجل تحقيق حلمه بقيادة "الديوك"، يتمثل في العودة للتدريب بعد فترة انقطاع استمرت 5 سنوات، منذ رحيله عن ريال مدريد في يونيو 2021، وكذلك في المقارنة المنتظرة له مع ديدييه ديشان، ومطالبته باستكمال الرحلة الأسطورية التي صنعها المدرب الحالي مع فرنسا.

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