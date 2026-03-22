Getty
ترجمه
هل أصبح هدف كريستيانو رونالدو بتسجيل 1000 هدف «هوساً»؟ روبرتو مارتينيز يرد على المخاوف من أن يتوقف «أعظم لاعب في التاريخ» البرتغالي عن تمرير الكرة لزملائه
يفتخر رونالدو بكونه لاعبًا جماعيًا
على الرغم من أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كان حاضراً بقوة على مدار عقدين حطما الأرقام القياسية - حيث استفادت أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر من مواهبه التي تبدو خارقة للعادة - إلا أن هذا المهاجم الذي لا يكلّ أبداً لطالما افتخر بكونه لاعباً جماعياً.
لا يطلب سوى الأفضل من نفسه ومن زملائه في غرفة الملابس. يرغب رونالدو في تحقيق النجاح، بعد أن اكتسب حب الاحتفال بالفوز بالبطولات، لكنه يدرك أن معظم الألقاب الكبرى تتطلب جهدًا جماعيًا لضمان الفوز بها.
لا يزال أفضل لاعب في التاريخ البرتغالي في قمة عطائه في سن 41 عاماً، ويقترب بسرعة من تحقيق رقم أربعة أرقام في عدد الأهداف التنافسية. سجل 143 هدفاً مع منتخب بلاده، لكنه تعرض لإصابة في وقت غير مناسب أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرتغال الأخيرة - وهي الأخيرة قبل اختيار تشكيلة كأس العالم.
- Getty
هل هدف تسجيل 1000 هدف يشتت انتباه رونالدو؟
من المتوقع أن يستدعي مارتينيز كريستيانو رونالدو هذا الصيف، حيث يشارك اللاعب في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ولا يشعر المدرب الإسباني بأي قلق بشأن تركيز قائده الأسطوري. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفضل ألا يتشتت انتباه رونالدو بإنجاز الـ1000 هدف، قال مارتينيز: «لا أتفق مع هذا الرأي. لو كان كريستيانو قد لعب بطولة أمم أوروبا وهو يركز على تسجيل هدف لكسر رقم قياسي آخر، لما كانت التمريرة الحاسمة التي قدمها لبرونو فرنانديز في مباراة تركيا قد حدثت.
"ليس صحيحاً أن لاعبينا يفكرون في الأرقام القياسية أو الأهداف الشخصية. الشيء الوحيد الذي رأيته في بطولة أمم أوروبا هو نوع مختلف من المسؤولية لدى اللاعبين الأكثر خبرة، وهي مسؤولية قصوى لتقديم أداء عالٍ في البطولة".
لماذا لن يؤثر تحقيق رقم قياسي آخر على «إرث» رونالدو
وعندما سُئل مارتينيز مرة أخرى عما إذا كان تحديد هدف بارز لعدد الأهداف قد يؤثر على رونالدو بأي شكل من الأشكال، أضاف: «لا، لأنني لا أرى كريس يلعب وهو يشعر بالقلق أو بنية الوصول إلى 1000 هدف. سواء سجل 950 هدفاً أو 1050 هدفاً، فإن إرثه سيبقى كما هو. لن يغير ذلك شيئاً. هذه مجرد أحاديث خارجية».
وعندما سُئل عما إذا كان رونالدو يشاطره هذه العقلية، بعد أن حقق بالفعل الكثير على أعلى المستويات، قال مارتينيز: "بالتأكيد. لأننا خضنا مباريات يواجه فيها كريس المرمى ويبحث عن تمريرة حاسمة. إنه جانب أقدره كثيراً. إنه مهم جداً. لا يقتصر دور المهاجم على تسجيل الأهداف فحسب، بل يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة داخل منطقة الجزاء. وهذا هو الغرض من التمريرات الحاسمة. والتمريرات الحاسمة أكثر أهمية من الأهداف، بشكل عام.
"نحن نتحدث عن مهاجم سجل 25 هدفاً في 30 مباراة. لكنني أقدر السلوك داخل منطقة الجزاء أكثر بكثير. وكريستيانو لا يعاني من الهوس الذي يتحدث عنه الناس من الخارج بخصوص هدفه الألف. لأن سلوكه ليس كذلك. لا أستطيع التحدث عن النادي، لكن هنا مع المنتخب الوطني الأمر ليس كذلك".
- Getty
شائعات الانتقالات السعودية مع اقتراب انطلاق كأس العالم
سجل رونالدو 22 هدفاً آخر مع فريق «الناصر» هذا الموسم، في سعيه للفوز بجائزة «الحذاء الذهبي» للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين. وقد أثيرت تساؤلات حول مستقبله في الشرق الأوسط، بعد أن أضرب عن اللعب في مرحلة ما، حيث يُقال إن عقده المربح يتضمن بنوداً للفسخ يمكن تفعيلها خلال فترة الانتقالات الصيفية.
سيكون تركيزه منصبًا على السعي وراء المجد في كأس العالم خلال معظم شهري يونيو ويوليو، حيث يسعى لمحاكاة منافسه الأبدي ليونيل ميسي بالفوز بأعظم الجوائز. لقد تذوق طعم الفوز ببطولة أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، لكنه لم يختبر بعد شعور الفوز بلقب عالمي.
إعلان