هل انهارت العلاقة بين ترينت ألكسندر-أرنولد ومدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل؟! الحقيقة تتكشف بعد المنشور الغامض الذي نشره نجم ريال مدريد على إنستغرام عقب استبعاده من التشكيلة

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الودية بين إنجلترا وأوروغواي، سارع توخيل إلى تهدئة التكهنات حول وجود خلاف بينه وبين اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عقب استبعاده مؤخرًا. وفي حين أقر توخيل بالإحباط الذي أحاط بمنشور المدافع على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "حسنًا، هذا مقبول"، أكد أن الاثنين تحدثا معًا بشكل مباشر. واعترف مدرب منتخب إنجلترا قائلاً: "أعلم أن استبعاد لاعب مثل ترينت يثير ضجة كبيرة". "لقد تحدثنا عبر الهاتف. حاولت شرح الموقف لكن عليه أن يتقبله. كان قراراً صعباً للغاية اتخذناه. لا شك في موهبته، لكن هذا كان خياراً رياضياً. ربما يكون غير عادل إلى حد ما، لكن هذه الخيارات لا بد من اتخاذها".