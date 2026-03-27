هل انتهى الأمر بالنسبة لترينت ألكسندر-أرنولد؟ واين روني يرى أن نجم ريال مدريد لن يعود إلى منتخب إنجلترا في عهد توماس توخيل

أثار توماس توخيل دهشة عالم كرة القدم بإعلانه عن تشكيلة موسعة تضم 35 لاعباً للمعسكر الأخير لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم، لكنه لم يجد مكاناً لألكسندر-أرنولد. وكان النجم السابق لليفربول، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لاعباً أساسياً في صفوف «الأسود الثلاثة» منذ عام 2018، مما يجعل غيابه عن هذه المجموعة الكبيرة أمراً ملفتاً للنظر بشكل خاص.

وفي حديثه في بودكاستهعلى قناة بي بي سي، لم يتردد روني في تقييمه للوضع. وقال روني: "المفاجأة الكبرى، بالطبع، كانت ترينت". "أجد أنه من غير المعقول ألا يكون ضمن التشكيلة المكونة من 35 لاعباً. لم يبدُ من طريقة حديث توماس توخيل أن هناك أي فرصة لعودة ترينت إلى التشكيلة".