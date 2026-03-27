هل انتهى الأمر بالنسبة لترينت ألكسندر-أرنولد؟ واين روني يرى أن نجم ريال مدريد لن يعود إلى منتخب إنجلترا في عهد توماس توخيل
رووني يستفسر من توخيل بشأن استبعاده المفاجئ
أثار توماس توخيل دهشة عالم كرة القدم بإعلانه عن تشكيلة موسعة تضم 35 لاعباً للمعسكر الأخير لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم، لكنه لم يجد مكاناً لألكسندر-أرنولد. وكان النجم السابق لليفربول، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لاعباً أساسياً في صفوف «الأسود الثلاثة» منذ عام 2018، مما يجعل غيابه عن هذه المجموعة الكبيرة أمراً ملفتاً للنظر بشكل خاص.
وفي حديثه في بودكاستهعلى قناة بي بي سي، لم يتردد روني في تقييمه للوضع. وقال روني: "المفاجأة الكبرى، بالطبع، كانت ترينت". "أجد أنه من غير المعقول ألا يكون ضمن التشكيلة المكونة من 35 لاعباً. لم يبدُ من طريقة حديث توماس توخيل أن هناك أي فرصة لعودة ترينت إلى التشكيلة".
ما قاله روني
على الرغم من الجدل المستمر حول قدراته الدفاعية، يصر روني على أن ألكسندر-أرنولد يتمتع بمجموعة فريدة من المهارات لا يستطيع أي لاعب إنجليزي آخر محاكاتها. وبعد فترة من التكيف عقب انتقاله إلى البرنابيو، تمكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في صفوف العملاق الإسباني.
وأضاف روني: "لكن يجب أن يكون ضمن التشكيلة. انظروا إلى قدراته ومهاراته – أعلم أنه ليس أفضل مدافع، وربما يعترف بذلك بنفسه". "لكن ما يمتلكه مع الكرة هو شيء لا يمتلكه أي لاعب إنجليزي آخر. لقد لعب مع ريال مدريد مؤخرًا وأدى أداءً رائعًا. أعتقد أننا أحيانًا نحكم على اللاعبين بسرعة كبيرة، وأنا نفسي مذنب بذلك. لا تعرفون مدى صعوبة انتقاله إلى هناك وتأقلمه، كما أنه تعرض لبعض الإصابات أيضًا".
هل هناك صراعات داخلية في الفريق؟
وذهب روني إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن قرار استبعاد لاعب من عيار ألكسندر-أرنولد قد يكون مدفوعًا بعوامل تتجاوز مجرد المستوى الفني. وألمح إلى رغبة محتملة من جانب توخيل في إعادة تشكيل ثقافة غرفة الملابس وتفكيك المجموعات الاجتماعية الراسخة داخل تشكيلة المنتخب الوطني.
"هناك رأي يقول إنه يجب أن يكون أساسيًا في منتخب إنجلترا. لذا، فإن استبعاده من التشكيلة يبدو أنه قرار أعمق قليلاً من توخيل"، أوضح روني. "أعلم الآن أنه مقرب من جود [بيلينجهام] ويبدو أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعدم وجود جود في التشكيلة مؤخرًا. لذا، ربما يشعر توخيل بوجود مجموعة مغلقة هناك ويحاول تفكيكها. لا أعرف، لا أعرف ما هي الأسباب".
توشيل يشرح صعوبة اتخاذ قرارات الاختيار
ورداً على الأسئلة المتعلقة بهذا الاستبعاد، وصف مدرب منتخب إنجلترا القرار بأنه صعب لكنه ضروري، في ظل استعداداته للمباريات الودية المقبلة ضد أوروغواي واليابان.
وقال توخيل: "هذا هو معسكرنا الأخير. إنها الفرصة الأخيرة لإثارة الإعجاب، والفرصة الأخيرة للاعبين للتنافس على مكانهم في التشكيلة".
وفي إشارة محددة إلى لاعب ريال مدريد، أضاف: "أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، لكنني قررت الاستمرار مع اللاعبين الموجودين معنا".