قد لا تستمر مغامرة كيفن دي بروين في إيطاليا سوى لموسم واحد. يدرك نابولي أنه يمتلك في صفوفه لاعباً من الطراز العالمي، لكن ما قد يعيق تجديد عقده مع الفريق الأزرق هو المشاكل البدنية المتكررة التي تؤثر على أدائه في الدوري الإيطالي. خلال الأشهر المقبلة، سيتم مراقبة حالة لاعب الوسط البلجيكي من قبل الطاقم الطبي وأنطونيو كونتي، وفي نهاية الموسم سيتم إجراء تقييمات مع الإدارة والنادي لاتخاذ قرار بشأن استمرار العلاقة أو إنهائها قبل انتهاء مدة العقد المقررة في يونيو 2027 (مع خيار التمديد حتى 2028).





