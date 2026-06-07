"هكذا كان والداي يفعلان قبل 50 أو 60 عامًا" .. نجوم ألمانيا يحتجون على أمرين بخصوص تنظيم أمريكا لكأس العالم!

في مساء يوم السبت، وضع كاي هافرتس منتخب ألمانيا في المقدمة في الدقيقة الثانية، حيث سدد برأسه كرة عرضية من ركلة حرة نفذها جوشوا كيميش لتسكن الشباك.

اعترف هافرتس لاحقًا بأن حفل ما قبل المباراة الطويل، الذي تم فيه تقديم كل لاعب من أعضاء منتخب الولايات المتحدة المشاركين في كأس العالم البالغ عددهم 26 لاعبًا بالتفصيل، جعله يشعر بالقلق. وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لقناةRTL: "لأكون صريحًا، كان الحفل طويلًا بعض الشيء". "لست متأكدًا مما إذا كان الأمر سيكون كذلك في مباريات كأس العالم. عليك أن تكون مستعدًا لذلك".

على الرغم من البداية القوية لألمانيا، دخلت الولايات المتحدة أجواء المباراة بعد منتصف الشوط الأول وتعادلت عن طريق أنطوني روبنسون في الدقيقة 37. بعد الاستراحة، استعادت ألمانيا السيطرة، وقبل مرور ساعة من المباراة، أعاد ساني التقدم ليجعل النتيجة 2-1.