أعيدوا جوارديولا لمانشستر سيتي .. "حائط برايتون" أظهر عيوب هالاند وعاقبه على ظلم أيوب بوعدي!

ما أصعب أن تكون لاعبًا لمانشستر سيتي في هذه الأيام، ليس لديك بيب جوارديولا، وتعمل مع مدرب لا يمتلك نفس الجودة والعبقرية رغم اجتهاده، وهناك تكهنات حول تلقيك عقوبات ضخمة تطيح بناديك من الدوري الإنجليزي تمامًا.

الرقم 3 كان عنوان ما حدث لمانشستر سيتي أمام برايتون مساء اليوم، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ونتحدث هنا عن 3 هزائم لفريق المدرب إنزو ماريسكا في شهر واحد "أكتوبر" أمام باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالإضافة لخسارة اليوم.

المباراة التي انتهت بانتصار برايتون بهدف دون رد سجله ياسين العياري على ملعب الاتحاد، تضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما ينتظر سيتي خلال الفترة القادمة، وبالموسم الحالي 2026/2027.

انطلاقة مبهرة "خادعة" لسيتي لهذا الموسم جعلتنا نعتقد أن الفريق سيقهر كل الجدل المحيط حول قضية التلاعب المالي ويرد على الجميع في الملعب، قبل أن نجده يسقط في مباراة تلو الأخرى بغرابة شديدة.

مشاكل سيتي كبيرة وعميقة، ولعل أبرزها النجم النرويجي إرلينج هالاند الذي عجز عن الوصول إلى شباك وأظهر الكثير من العلامات المقلقة حوله!