كشف هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، عن موقفه إزاء الأنباء المتداولة بشأن استعداد نادي ريال مدريد، لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، بالتزامن مع فوز فلورنتينو بيريز، في الانتخابات الرئاسية.
بكلمات حاسمة .. رئيس بايرن ميونخ يرد على خطة بيريز بضم مايكل أوليسي!
صفقة بيريز التي ستحطم الأرقام القياسية
أشار فلورنتينو بيريز إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض ضخم لضم لاعب تقدر قيمته بأكثر من 150 مليون يورو. وألمح الرئيس المخضرم إلى احتمال التقدم الأسبوع المقبل بعرض لضم موهبة عالمية من أحد الأندية الرائدة في دوري أبطال أوروبا.
على الرغم من أن بيريز لم يذكر اسم اللاعب علنًا ونفيه أن يكون نجم بايرن ميونخ تحديدًا ضمن عدة أسماء استبعد أن تكون هي الصفقة، إلا أنه من المفهوم أن أوليسي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان".
وستتجاوز الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون يورو الرقم القياسي السابق للنادي في مجال الانتقالات، وستشير إلى عودة استراتيجية التعاقدات على غرار "الجالاكتيكوس" في سانتياجو برنابيو. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة صعبة لريال مدريد، الذي يسعى إلى تعزيز تشكيلته بعد موسمين دون ألقاب كبرى.
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ماذا قال رئيس البايرن؟
وجاءت رسالة هاينر، في حديثه عبر صحيفة "بيلد"، بقوله "مايكل أوليسي لاعب في نادي بايرن ميونخ، ولديه عقد طويل الأجل، لسنا ناديًا يبيع لاعبيه، فإذا كان فلورنتينو بيريز، يريد أن يقدم لنا عرضًا لشراء أوليسي، وهو ما لم يحدث بعد، فبإمكانه أن يوفر على نفسه العناء، إنه ليس للبيع".
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إصابة كارل
ومن ناحية أخرى، تحدث هاينر بشأن إصابة لينارت كارل، صاحب الـ18 عامًا، التي أكدت غيابه عن كأس العالم 2026، معلقًا "بالطبع، أشعر بأسف شديد تجاه لينارت، الذي حقق تطورًا رائعًا.
بالنسبة للاعب شاب مثله، فإن المشاركة في كأس العالم هي بالطبع أكبر إنجاز، كنا جميعًا نود رؤيته في المونديال، لأن لينارت يمثل قصة رائعة؛ في موسم واحد فقط، انتقل من أكاديمية بايرن ميونخ مباشرة إلى المونديال، هذا يظهر ما هو ممكن في البايرن.
لقد أرسلت له رسالة وأخبرته بأن عليه الآن أن يتطلع إلى الأمام، مهما كانت خيبة الأمل كبيرة، لأن أمامه مستقبل عظيم. لينارت يتلقى أفضل رعاية طبية معنا، ولديه مثال في فريقه نفسه على مدى السرعة التي يمكن أن تتحسن بها الأمور؛ لقد كان أليكس بافلوفيتش مصابًا قبل بطولة أوروبا قبل عامين، واليوم هو لاعب أساسي في المنتخب الوطني".