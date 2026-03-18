"هذه هي كأس العالم الأخيرة لي!" - نيمار "مستاء" من استبعاده من منتخب البرازيل، لكن نجم سانتوس لم يفقد الأمل في إقناع كارلو أنشيلوتي باستدعائه
نيمار "حزين" لكنه يدعم منتخب البرازيل
أكد الإعلان الأخير عن تشكيلة المنتخب البرازيلي أن نيمار سيغيب عن المباريات الودية المرتقبة ضد فرنسا في 26 مارس وكرواتيا في 1 أبريل. وفي تعليقه على استبعاده، أعرب النجم عن خيبة أمله. "تم الإعلان للتو عن تشكيلة المنتخب الوطني. لم يتم استدعائي. بالطبع، أنا حزين، لكنني سأظل دائمًا أدعم المنتخب الوطني"، قال نيمار. "الآن الأمر يتعلق بمواصلة العمل، والاستعداد إذا أتيحت الفرصة. من الواضح أن هذه هي كأس العالم الأخيرة لي. كنت مستاءً. لكن غدًا عليّ أن أتوقف عن الحزن. أحتاج إلى العمل والتدريب واللعب حتى تظهر فرصة للمشاركة في كأس العالم. أنا مستعد".
أنشيلوتي يطالب بأعلى مستوى من اللياقة البدنية
لا يزال حلم العودة الرومانسية إلى الساحة الدولية معلّقاً بالنسبة لأفضل هدّاف في تاريخ البرازيل. وعلى الرغم من عودته القوية مع فريق سانتوس، والتي تمثلت في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة في آخر مباراتين له، كان اسم اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً هو الغياب الأبرز من تشكيلة المنتخب البرازيلي الأخيرة.
بينما يشعر نيمار أنه يسير في الاتجاه الصحيح، أوضح كارلو أنشيلوتي أن السمعة وحدها لا تكفي. وشرح المدرب قائلاً: "لماذا لم أستدعه هذه المرة؟ لأنه ليس في كامل لياقته وأنا بحاجة إلى لاعبين في كامل لياقتهم. لذلك يجب على نيمار أن يواصل التدريب واللعب لإثبات قدراته والحفاظ على لياقته البدنية".
سباق مع الزمن لأسطورة المنتخب البرازيلي
يدرك نيمار تمامًا أن فرصته في تمثيل البرازيل في إحدى البطولات الكبرى تقترب بسرعة من نهايتها. وفي حديثه إلى موقع «Mad House»، عبر موقع «Foot Mercato»، اعترف قائلاً: «من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل وحزن لعدم اختياري. لكنني أظل مركزًا، يومًا بعد يوم. وبالطبع، فإن رغبتي هي العودة إلى المنتخب الوطني، واللعب في كأس العالم، لكن هذا الأمر لا يعتمد عليّ».
الأنظار تتجه نحو عودة سانتوس
مع اقتراب فترة التوقف الدولية، لا يزال تركيز نيمار منصبًا في الوقت الحالي على رفع ترتيب فريق سانتوس في جدول الدوري. والوقت يمر بسرعة قبل الإعلان النهائي عن تشكيلة المنتخب المشارك في كأس العالم في 19 مايو. وكما أشار في فيلمه الوثائقي، فإن طريقه إلى العودة إلى القمة يتطلب منه «العمل والتدريب واللعب» بمستوى لا يترك للجهاز الفني خيارًا سوى ضم لاعبهم رقم 10 لخوض مغامرة أخيرة.
